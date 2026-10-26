Actorul american Walter Koenig, cunoscut din seria iniţială „Star Trek”, a murit la 90 de ani

Actorul american Walter Koenig, cunoscut pentru rolul său din serialul "Star Trek", a murit la vârsta de 90 de ani, au anunţat luni reprezentanţii săi, transmit AFP şi Reuters.

Actorul, care l-a interpretat pe comandantul Pavel Cekov, unul dintre personajele secundare din serialul interstelar, a murit de bătrâneţe duminică seara la domiciliul său din North Hollywood, California, potrivit unui comunicat.

Actorul „a lăsat o impresie de durată asupra generaţiilor de fani din întreaga lume”, au declarat reprezentanţii săi. „Prin nenumărate apariţii la convenţii şi întâlniri cu fanii, şi-a împărtăşit bunătatea, umorul şi recunoştinţa cu toţi cei care au avut şansa să-l cunoască”, au adăugat aceştia. „A înţeles ce însemna Star Trek pentru oameni şi a îmbrăţişat pe deplin comunitatea care s-a format în jurul serialului”.

Personajul său, Pavel Cekov, un ofiţer rus la bordul USS Enterprise, i-a permis serialului „Star Trek” să satirizeze tendinţa sovieticilor de a-şi asuma meritul pentru cele mai mari invenţii ale umanităţii, susţine AFP.

Limitat la un rol secundar în seria originală, el a căpătat o importanţă mai mare în filmele legate de sagă, în special în „Star Trek II: Furia lui Khan”.

„Am inima grea”, a reacţionat George Takei, unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai seriei. „Walter a fost mai mult decât Cekov. A fost un scriitor, un profesor, un om atent şi un prieten loial”, a subliniat actorul, amintind că l-a ales drept cavaler de onoare. „Fanilor care l-au iubit atâţia ani, vă mulţumesc. Şi el v-a iubit”.

Pe lângă rolul său din „Star Trek”, Walter Koenig a apărut şi în mai multe seriale de televiziune de-a lungul carierei sale. Cel mai notabil a fost serialul SF „Babylon 5”.

Editor : Sebastian Eduard