10 angajați ai Operei din București, confirmați cu COVID. „Au făcut poze fără mască, îmbrățișându-se”

Opera Națională București a suspendat concertele pentru două săptămâni, după ce 10 angajați au fost depistați pozitiv la testul COVID-19. Potrivit directorului Operei, Ștefan Ignat, este vorba atât de soliști, cât și de personal tehnic. Decizia de suspendare a activității vizează toate spectacolele, iar artiștii vor face doar studiu individual. Din 18 septembrie, în funcție de starea vremii, concertele vor fi reluate pe esplanadă sau în sală, cu restricționarea numărului de persoane, a mai spus Ignat.

„Septembrie era o lună pentru pregătirea începerii stagiunii, la 1 octombrie. Noi am hotărât cu o lună în urmă să facem concerte în această perioadă, ca să oferim publicului concerte în aer liber, cu respectarea tuturor normelor, ceea ce s-a și întâmplat. Din nefericire, la promenada Operei, un caz, nespunând că e infectat, i-a infectat și pe o parte din angajați, din soliști. Ar fi multe de spus, dar și angajatul are obligația de a purta mască, de a se spăla pe mâini, de a avea grijă de el. Ceea ce nu s-a întâmplat la acești 10 oameni care au intrat în Operă, au făcut poze fără să li se dea voie, fără mască, îmbrățișându-se. Aici este problema. Ceilalți participanți nu s-au îmbolnăvit, au respectat regulile.

Mai sunt și oameni care nu înțeleg faptul că trebuie să poarte mască în interiorul clădirii, fără a face poze, fără a se îmbrățișa.”, a spus Ignat la Digi24.

„Din pozele acelea am dedus că punctul zero a fost o domnișoară de la Conservator - pentru că am invitat și tineri studenți – care după concert a făcut poze cu profesorul, cu colegi, au discutat probabil după spectacol.

DSP a a fost anunțat a doua zi, imediat s-au luat măsurile ce se impuneau, toți cei văzuți de mine în fotografii au fost trecuți în izolare. COVID nu s-a răspândit în Operă. Focarul este închis, nu avem de ce ne face griji, nici spectatorii nu au de ce să-și facă griji”, a adăugat el.

Toți cei infectați se simt bine și sunt asimptomatici, a mai spus Ignat.