1000 de locuințe au rămas fără gaze în sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături

robinet gaz
Foto: Profimedia

Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii produse în urma unor săpături făcute de o firmă pe strada Puţul lui Crăciun.

Distrigaza Sud Reţele a anunțat că, urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată executate de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui element al reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

„Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 30 octombrie 2025, începând cu ora 12:30. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 940 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Dornei, Parângului, Av. Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, informează Distrigaz Sud Reţele, potrivit News.ro.

Potrivit companiei, echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului, specialiştii estimând că alimentarea cu gaze naturale a clienţilor afectaţi va fi reluată în cursul zilei de joi, în jurul orei 19:00.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

