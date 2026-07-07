Live TV

11 aliați NATO, printre care și România, participă la o achiziție comună de avioane de supraveghere Saab GlobalEye

Data actualizării: Data publicării:
macheta avion Saab's GlobalEye
Avionul Saab Globaleye va înlocui aparatele Boeing E3. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

11 aliați NATO, printre care și România, au anunțat marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia Summitului NATO de la Ankara, achiziția comună a aeronavelor Saab GlobalEye, care vor constitui noul Sistem Aerian de Avertizare și Control (AWACS) al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E-3 a Alianței.

Sistemul GlobalEye va asigura o supraveghere avansată, multidomenială, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Aeronava va consolida conștientizarea situațională a NATO și va sprijini operațiunile.

Proiectul este un exemplu de cooperare industrială transatlantică strânsă, condusă de industria europeană și canadiană, cu contribuții importante din partea companiilor americane.

În paralel, opt aliați au lansat, de asemenea, un nou proiect de cooperare pentru a pune în funcțiune capacități aeriene de avertizare timpurie, în vederea satisfacerii cerințelor lor naționale.

Noul Sistem aerian de avertizare și control al NATO se numără printre numeroasele angajamente privind capacitățile și cele industriale prezentate la Summitul de la Ankara, demonstrând progrese concrete în consolidarea capacității de descurajare și apărare a NATO.

Cei 11 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Police officers perform security checks on a main road ahead of the NATO summit in Ankara
Doi jurnalişti turci au fost arestați în ajunul summitului NATO de la Ankara. Unul din ei este acuzat de o presupusă faptă din 2018
ATACMS missiles strike Berdiansk and Luhansk
Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova înainte de Summitul NATO. Rusia spune că 36 au fost doborâte în apropierea capitalei
nicusor dan NATO
Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara. Ce mesaj va transmite despre Ucraina și securitatea la Marea Neagră
Kamala Harris Accepts Democratic Nomination - Chicago
„Acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra unui Putin slăbit, afirmă un fost secretar al CIA
NATO summit in Ankara, Turkey - 06 Jul 2026
Începe Summitul NATO de la Ankara: cine participă și ce decizii sunt așteptate de la întrunirea aliaților
Recomandările redacţiei
petrisor peiu
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în...
Avion Eurofighter.
RO-Alert în Tulcea: Radarele MApN au detectat un grup de drone lângă...
emmanuel macron
Două explozii la Damasc, lângă hotelul unde a fost cazat președintele...
plaoie puternica in timisoara si un om care merge in ploaie
Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Meteorologii anunță...
Ultimele știri
ANI a identificat trei tipare prin care primarii și consilierii încalcă normele de integritate de către primari şi consilieri
De ce plătesc și proprietarii debranșați o parte din încălzirea blocului. ANRE explică regula care stârnește nemulțumiri
DGASPC Sibiu, noi detalii despre beneficiarii preluați din azilele ilegale din Bihor. Ce probleme au fost descoperit după relocare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Fără filtre, fără vrăjeală". Iulia Albu, imagini după un lifting facial profund: "Nu îmi căzuse fața, dar...
Cancan
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, prezentat oficial de Fiorentina! Prima poză cu fundașul român. Update
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Cum a reacționat iubita lui Yamal după ce Spania a învins Portugalia la Cupa Mondială. Ines, spectacol în...
Adevărul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lukaku l-a ironizat pe Donald Trump după SUA - Belgia 1-4! Gestul făcut imediat după gol
Pro FM
Paula Seling, noi dezvăluiri la un an de la accidentul care i-a schimbat viața: „A trebuit să-mi redescopăr...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Probabil că îmbătrânesc, dar e în regulă”. Reacția lui George Clooney când a aflat că va primi un trofeu...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
Sprijin de 4 miliarde lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
"Convins că mă fac de râs". Tom Holland s-a panicat la filmările The Odyssey, sigur că regizorul Christopher...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...