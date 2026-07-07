11 aliați NATO, printre care și România, participă la o achiziție comună de avioane de supraveghere Saab GlobalEye

11 aliați NATO, printre care și România, au anunțat marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia Summitului NATO de la Ankara, achiziția comună a aeronavelor Saab GlobalEye, care vor constitui noul Sistem Aerian de Avertizare și Control (AWACS) al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E-3 a Alianței.

Sistemul GlobalEye va asigura o supraveghere avansată, multidomenială, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Acesta va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Aeronava va consolida conștientizarea situațională a NATO și va sprijini operațiunile.

Proiectul este un exemplu de cooperare industrială transatlantică strânsă, condusă de industria europeană și canadiană, cu contribuții importante din partea companiilor americane.

În paralel, opt aliați au lansat, de asemenea, un nou proiect de cooperare pentru a pune în funcțiune capacități aeriene de avertizare timpurie, în vederea satisfacerii cerințelor lor naționale.

Noul Sistem aerian de avertizare și control al NATO se numără printre numeroasele angajamente privind capacitățile și cele industriale prezentate la Summitul de la Ankara, demonstrând progrese concrete în consolidarea capacității de descurajare și apărare a NATO.

Cei 11 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia.

Editor : B.P.