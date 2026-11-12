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11 ani de Digi FM, sărbătoriți cu un matinal de colecție, în direct de la Art Safari

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Postul de radio Digi FM a împlinit 11 ani și a ales să marcheze aniversarea într-un cadru pe cât de neobișnuit, pe atât de inspirat: Art Safari New Museum. Miercuri, 11 noiembrie, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au schimbat pentru câteva ore clasicul studio cu un spațiu dedicat artei, aflat chiar în inima Capitalei, invitând publicul să descopere dintr-o altă perspectivă adrenalina emisiei live, într-o dimineață ieșită din tipare.

Programul special a avut toate ingredientele unui eveniment de zile mari: ritmuri antrenante, conversații savuroase, surprize pe măsură și invitați de calibru din lumea artistică, culturală și din presă. Nicole Cherry și The Urs au încântat ascultătorii cu prestațiile lor, CRBL, Horia Brenciu și Tudor Ionescu de la Fly Project au intrat în dialog cu gazdele emisiunii, iar Dan T a întreținut atmosfera cu două DJ set-uri. Florin Negruțiu, Lucian Mîndruță, Nono Semen, Theodor Paleologu și Alex Mocanu au completat tabloul unei ediții în care spontaneitatatea, umorul și energia caracteristice Digi FM s-au simțit din plin.

Povestea unui radio se scrie întotdeauna la plural. Vlad Craioveanu a ilustrat esența acestei legături printr-un mesaj transmis în direct: „Dragi urmăritori, uitați-vă bine la numărul 11: doi de 1, așezați unul lângă celălalt. Unul este radioul, celălalt sunteți voi, cei care ne ascultați. Separat, fiecare este singur; împreună, fac unsprezece. Vă mulțumim că ne-ați însoțit an de an. La mulți ani, Digi FM!

La rândul său, Oana Zamfir a împărtășit câteva impresii despre o experiență pe care nu o trăiești în fiecare zi: „A fost o dimineață cu totul aparte pentru matinalul Digi FM, o producție de amploare, desfășurată la Art Safari, un loc superb, potrivit pentru a celebra 11 ani de radio. Ne-au fost aproape câțiva prieteni ai Digi FM, printre care Horia Brenciu, Nicole Cherry, The Urs, Tudor de la Fly Project și CRBL, alături de care am difuzat în premieră piesa «Bună dimineața», unde se regăsesc și vocile noastre, a mea și a lui Vlad, o provocare frumoasă pentru amândoi. Sunt recunoscătoare că fac parte din echipa Digi FM, un radio bine crescut. La ceas de sărbătoare, îi doresc ani numeroși și buni, cu și mai mulți ascultători, la fel de fideli ca până acum.

Momentul cel mai așteptat a venit cu o doză extra de suspans: desemnarea marelui câștigător al campaniei dedicate celor 11 ani de Digi FM. Emoțiile au atins cote maxime odată cu extragerea biletului norocos din urna cu numele celor 26 de finaliști. Identitatea acestuia a fost anunțată ON AIR, odată cu vestea unui premiu ce promite o trecere dintre ani de neuitat: un sejur la Londra, de Revelion, în compania unei persoane dragi.

La peste un deceniu de la lansare, Digi FM și-a conturat o semnătură unică pe piața media din România, sub conceptul de Newsic Radio, o combinație între informație relevantă, muzică actuală și divertisment. Mereu conectată la pulsul realității și la preferințele audienței, stația și-a extins prezența dincolo de frecvențele radio, prin sutele de proiecte apreciate de fanii săi și numeroasele acțiuni care au adus echipa acolo unde se întâmplă lucrurile - în mijlocul comunităților. Aniversarea din acest an a surprins această conexiune autentică, într-o formulă care a redus distanța dintre vocile familiare de la microfon și cei care le ascultă zi de zi. O întâlnire care a pus în valoare poate cel mai frumos atribut al radioului – capacitatea de a depăși granițele unei simple transmisii și de a face posibile emoții și experiențe care îi apropie pe oameni.

Digi FM – Newsic Radio: 11 ani de muzică, știri și entertainment. 11 ani de oameni și povești care ne aduc împreună.
Ca să știi.

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Despre Digi FM
Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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