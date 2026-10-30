Au trecut 11 ani de la Colectiv, una dintre cele mai mari tragedii din ultimele patru decenii. 65 de tineri și-au pierdut atunci viața. În memoria lor, astăzi în fața clubului care a ars ca o torță se fac slujbe de pomenire.

Lumânări, flori, lacrimi - la 11 ani de la tragedia de la Colectiv, victimele sunt comemorate în faţa fostului club, pe Strada Tăbăcarilor din Sectorul 4 al Capitalei. Mai multe organizaţii au anunţat că în cursul zilei de vineri se vor strânge în Piaţa Bucur, locul în care în urmă cu 11 ani s-a întâmplat tragedia soldată cu moartea a 65 de tineri.

„În noaptea de 30 octombrie 2015, sute de oameni se aflau în clubul Colectiv, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Veniseră să asculte muzică, să danseze, să petreacă o seară cu prietenii. În timpul spectacolului, artificiile au aprins materialul de izolaţie, iar focul a cuprins tavanul în câteva zeci de secunde. Oamenii au încercat să se salveze prin ieşirea îngustă a clubului. Unii nu au mai ajuns afară în viaţă. Alţii au ieşit cu arsuri grave sau au fost scoşi de cei care s-au întors să-i ajute. (...) Pentru familiile celor care au murit, aceşti 11 ani au însemnat zile de naştere fără ei şi toate momentele pe care nu le vor mai putea trăi împreună. Fiecare dintre cei 65 avea o viaţă care trebuia să continue. Tragedia le-a distrus viitorul şi a schimbat definitiv vieţile celor care îi iubeau. Pentru supravieţuitori, au urmat operaţii şi recuperare, cu urmări pe care le poartă în fiecare zi. Trecerea timpului nu le-a încheiat suferinţa. Pe 30 octombrie, ne adunăm din nou în memoria celor 65 de victime şi în semn de solidaritate cu supravieţuitorii şi familiile lor. Aşa cum facem în fiecare an, vom aprinde lumânări şi vom cere răspundere pentru ce li s-a întâmplat. Au trecut 11 ani. Familiile nu ar trebui să fie nevoite să lupte o viaţă întreagă pentru a afla de ce cei dragi nu s-au mai întors acasă. Noi n-am uitat de Colectiv şi nici nu ne-a trecut!”, au transmis organizatorii evenimentului - Corupţia ucide, Rezistenţa şi Iniţiativa România, într-un mesaj pe Facebook.

Şi Declic aduce un omagiu victimelor de la Colectiv. „Diseară (30 octombrie), de la ora 18:00, ne adunăm pe Str. Tăbăcarilor, nr. 7. Aprindem lumânări pentru cele 65 de victime şi cerem răspundere pentru ce li s-a întâmplat”, se arată pe pagina de Facebook a Declic.

Asociaţia Colectiv GTG 3010 a transmis un mesaj pe pagina de socializare, la 11 ani de la Colectiv: „Aveţi grijă de voi, nici anul ăsta nu avem spitale”.

„Asociaţia Colectiv GTG 3010 nu organizează în data de 30 octombrie 2026 niciun eveniment la Colectiv. Vom fi însă acolo o parte dintre părinţi, care mai suntem şi care mai putem, fiecare cum şi când poate. Ca în fiecare an vor veni şi prieteni ai copiilor noştri pentru a aprinde o lumânare în memoria lor”, au anunţat reprezentanţii asociaţiei.

Vineri dimineaţă, un sobor de preoţi a oficiat o slujbă religioasă în faţa fostului club. Oamenii vin, aprind lumânări şi ţin momente de reculegere în faţa altarului ridicat în memoria celor 65 de victime.

Editor : A.P.