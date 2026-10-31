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Video 11 ani de la tragedia din Colectiv: „Țin minte tot, secundă cu secundă”. Rudele și supraviețuitorii au comemorat cele 65 de victime

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lumanari comemorare colectiv
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Țin minte tot ce s-a întâmplat, secundă cu secundă”

Au trecut 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a României, în urma căreia 65 de oameni și-au pierdut viața. Rudele victimelor, prietenii și supraviețuitorii s-au reunit în fața fostului club din Capitală pentru a le aduce un omagiu celor care au murit. La comemorare au participat și președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu, care au depus coroane de flori și au păstrat un moment de reculegere. La 11 ani de la tragedie, România se confruntă în continuare cu lipsa centrelor specializate pentru tratarea pacienților cu arsuri grave.

Pe 30 octombrie 2015, la ora 22:32, un incendiu a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert. Tragedia s-a soldat cu 65 de morți și a marcat profund societatea românească.

La 11 ani de la incendiu, familiile victimelor și supraviețuitorii s-au întors la locul tragediei pentru a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața. În fața fostului club au fost depuse flori și coroane, iar cei prezenți au păstrat momente de reculegere în memoria victimelor.

Pentru părinții care și-au pierdut copiii, trecerea timpului nu a diminuat durerea provocată de tragedie.

„Țin minte tot ce s-a întâmplat, secundă cu secundă”

Unul dintre supraviețuitorii incendiului a rememorat momentele în care a încercat să scape din club, dar și perioada în care s-a aflat internat în spital.

„Țin minte tot ce s-a întâmplat, secundă cu secundă, cum am încercat să ies afară, ieșirea s-a blocat și nu am mai reușit, apoi cum un prieten de-al meu m-a suit într-o salvare, am ajuns la spital în București și m-am trezit după trei săptămâni în Belgia”, a povestit acesta.

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat la comemorarea victimelor, au depus coroane de flori la altarul amenajat în fața fostului club și au păstrat un moment de reculegere.

Șeful Guvernului a recunoscut că, la 11 ani de la tragedie, România mai are numeroase probleme de rezolvat în ceea ce privește îngrijirea pacienților cu arsuri grave.

„La 11 ani, să recunoaștem că România mai are multe lucruri de făcut”, a declarat premierul.

Acesta a subliniat că Bucureștiul are nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave și și-a exprimat dorința ca anul viitor să înceapă demersurile concrete pentru construirea unui astfel de centru.

Primul spital dedicat tratării pacienților cu arsuri grave a fost inaugurat abia în aprilie 2026, la Timișoara, la mai bine de un deceniu de la tragedia din Colectiv.

Unitatea medicală dispune de șase paturi pentru pacienții cu arsuri grave, un număr insuficient pentru a acoperi nevoile din regiune.

La 11 ani de la incendiul care a provocat moartea a 65 de oameni, lipsa infrastructurii medicale specializate rămâne una dintre problemele majore ale sistemului sanitar românesc.

Editor : Ș.A.

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