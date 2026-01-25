Live TV

123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul Salvamont

Data publicării:
salvamontisti pe munte
Foto: Facebook / Salvamont

Un număr de 123 de persoane au fost salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont. Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.

Salvamont România a primit în ultimele 24 de ore 119 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Cele mai multe dintre acestea (15) au fost pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, câte 13 fiind pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia, 10 pentru Salvamont Lupeni, 9 pentru Salvamont Municipiul Braşov, 6 pentru Salvamont Suceava, 5 pentru Salvamont Gorj, câte 4 pentru Salvamont Bacău, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Harghita, 3 pentru Salvamont Neamţ, câte 2 pentru Salvamont Alba, Salvamont Mureş şi Salvamont Satu Mare, precum şi câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Vatra Dornei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere”, au arătat salvamontiştii.

Totodată, s-au primit 59 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană, mai precizează Salvamont, care cere „prudență și responsabilitate” din partea turiștilor.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fustta
O femeie a mers în fustă pe pârtia de schi. Avertismentul Salvamont: „S-a înregistrat un record negativ. Mulți turiști s-au accidentat”
avalansa
Risc de avalanșă pe munții din România. Salvamont: Unde vedem acumulări mari de zăpadă trebuie să fim foarte atenți
catel salvat IGSU
Viață salvată în ultimele clipe: un cățel a fost scos teafăr de pompieri dintr-o bucătărie cuprinsă de flăcări
urs
Un urs a surprins un grup de tineri care urcau pe munte. Cum au reușit să alunge animalul
salvamontisti pe munte
Acțiune Salvamont în condiții extreme, pentru salvarea unui ucrainean rătăcit în munți : zăpadă de un metru, minus 20 de grade
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie...
N dan la focsani, de ziua unirii , la microfon
Nicuşor Dan: Respectul față de istorie trebuie să rămână un reper...
minnesota minneapolis proteste ice
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către...
3 oameni se plimba in parc prin ninsoare puternica
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent...
Ultimele știri
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție
Pană de curent în capitala Groenlandei, provocată de vânturi puternice
Rezultate LOTO - Duminică, 25 ianuarie 2026. Sumă uriașă în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,51 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Campionul olimpic care a ajuns să fie arestat. A devenit cel mai mare traficant de droguri și a fost căutat...
Adevărul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care...
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat