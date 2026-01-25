123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul Salvamont

Un număr de 123 de persoane au fost salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont. Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.

Salvamont România a primit în ultimele 24 de ore 119 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Cele mai multe dintre acestea (15) au fost pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, câte 13 fiind pentru Salvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia, 10 pentru Salvamont Lupeni, 9 pentru Salvamont Municipiul Braşov, 6 pentru Salvamont Suceava, 5 pentru Salvamont Gorj, câte 4 pentru Salvamont Bacău, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu şi Salvamont Harghita, 3 pentru Salvamont Neamţ, câte 2 pentru Salvamont Alba, Salvamont Mureş şi Salvamont Satu Mare, precum şi câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Vatra Dornei.

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 43 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere”, au arătat salvamontiştii.

Totodată, s-au primit 59 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană, mai precizează Salvamont, care cere „prudență și responsabilitate” din partea turiștilor.

