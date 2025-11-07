131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară

Polițiștii de frontieră au reușit o captură-record de arme și tutun de contrabandă în zona punctului de trecere a Calafat - Vidin, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia, 131 de pistoale, 170.000 de țigarete cu timbru turcesc și 610 kilograme de tutun.

Camionul, verificat în urma unui schimb de informații operative cu autoritățile vamale, transporta, conform documentelor, profile de aluminiu.

„La verificarea vizuală a compartimentului de marfă, polițiștii au observat nereguli în modul de dispunere, motiv pentru care s-a decis efectuarea unui control amănunțit. Astfel, în spatele stratului superior de marfă au fost descoperite pachete de țigări și cutii sigilate conținând tutun mărunțit. Extinderea controlului a dus la identificarea, în spații special amenajate între încărcături, a 131 de pistoale de calibrul 9 mm și 232 de încărcătoare fără muniție, disimulate atent printre profilele metalice.

Sursă foto: Poliția de Frontieră

Cantitatea totală confiscată se ridică la aproximativ 170.000 țigarete cu timbru turcesc, 610 kilograme de tutun și armele menționate, valoarea estimată a bunurilor depășind 315.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a celor implicați”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Sursă foto: Poliția de Frontieră

Potrivit sursei citate, în primele nouă luni ale anului 2025, structurile Poliției de Frontieră Române au confiscat aproximativ 120 milioane pachete de țigări, cu o valoare totală de 105,8 milioane de lei și peste 63 tone de tutun.

Raportat la perioada similară a anului trecut, se înregistrează o creștere de aproximativ 175 % a acestor capturi.

Totodată, au fost identificate și destructurate două grupuri infracționale organizate implicate în contrabandă cu țigări, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară.

Editor : B.P.