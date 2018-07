15 hectare de pădure, devastate de hoţii de lemne

Hoții de lemne au făcut prăpăd într-o pădure privată din județul Iași. În urma unui control, angajații Gărzii Forestiere au descoperit că au fost tăiați ilegal copaci de pe o suprafață de 15 hectare. Este unul dintre cele mai mari furturi de lemne din ultima perioadă.

500 de copaci au dispărut dintr-o pădure situată în apropierea comunei Grajduri, din județul Iași. Copaci care au atins și un secol de viață au dispărut de pe o suprafață de 15 hectare. În locul lor, au rămas doar cioate și crengi.

Furtul de lemne a luat amploare în ultimii ani, dar niciodată nu s-a mai produs un eveniment de astfel de proporţii în județul Iași.

„S-a estimat un volum de 1.115 metri cubi, cu o valoare de aproximativ 1 milion și jumătate de lei. Predomină stejarul și cioatele cu diametre mari”, spune Robert Pintiliescu, consilier la Garda Forestieră. „Un asemenea exemplar crește în 70-100 de ani. Este un stejar care arată așa cum se vede...”, spune el.

Terenul este privat. Mulți dintre proprietari au decedat, iar majoritatea moștenitorilor sunt plecați în străinătate. Cei care au rămas în comună, abia dacă își mai aduc aminte de terenul care le aparține.

„Știu că are și soția moștenire, o pădure, dar Dumnezeu știe pe unde este și dacă mai am copaci. Am văzut că se tot taie, că tot se cară cu căruțele...”, spune un localnic.

- Şi de pe terenul dvs s-a furat...

- Na, eu cu ce să mă duc, nu am animale, degeaba, stă căruța acasă, spune un proprietar.

„Nu este normal. Ar fi trebuit să o lase sub paza silvicului, hoților le era frică, dar așa, hoțul a mers ca la el acasă”, consideră un alt localnic.

Proprietarii nu vor să plătească o taxă pentru pază, deşi aceasta poate fi decontată, la cerere.

„Ei ar trebui să meargă să încheie un contract cu Ocolul silvic, nu vor, au încă concepția că terenul să îl dea moștenire de la tata, mama, de la nu știu cine, îl dă, iar se ajunge la comun și este greu de manageriat. (...) Am făcut o solicitare să aducem un post de jandarmerie în zonă”, spune Viorel Afrăsinei - viceprimar comuna Grajduri.

Potrivit unui raport Greenpeace, mai mult de jumătate din furturile de lemn au loc în judeţele Iaşi, Maramureş şi Cluj.

