Peste 2.500 de oameni s-au întrecut în competiția de alergare Băneasa Forest Run, ediția a 13-a. Atât sportivii amatori, cât și profesioniștii au vrut să scoată timpi-record la cele patru curse organizate. Cea mai cunoscută și îndrăgită: „Family Run”, la care au participat inclusiv angajați ai Grupului DIGI, alături de copiii lor.

Pădure, aer curat, soare, căldură și bună dispoziție - ingredientele necesare pentru a sărbători mișcarea în mijlocul naturii. Printre alergători s-au numărat și 190 de angajați ai Grupului DIGI, un număr-record la această ediție. Iar toți au marcat noi performanțe.

Am participat la semimaraton și am reușit să termin pe locul 8 la general, și primul din familia DIGI. E o pasiune alergarea, am mers și la munte, și la maratoane pe șosea, badminton, squash, plimbări cu bicicleta... orice. Mișcarea înseamnă sănătate”.

Și cum sportul înseamnă inclusiv unitate și echipă, reprezentanți ai Grupului DIGI din mai multe orașe ale țării au venit special la maraton, pentru a alerga alături de colegi. Andrei și Elena au venit din Bacău.

„Avem autostrada A7 acum, am venit mai bine, în patru ore, cam așa. Sunt surprins cât de mulți colegi de la DIGI am cunoscut.”.
A meritat efortul și mai venim”.

Cea mai populară cursă este Family Run, de trei kilometri. Aici locurile se epuizează mereu într-un timp-record.

Merg la maratoane de doi ani și am 10 ani. Sunt pregatit”.
„Trebuie să dăm exemplu, și sportul este sănătate. a că noi venim la maratoane de câte ori putem”.
Asta e cel mai frumos, că în toată activitatea suntem aproape de familie, cu cei dragi”.

„M-am gândit că e important să venim să alergăm și să ne bucurăm de natură.
„Mai alergăm din când în când, încercăm acum să ne depășim. Nu e important timpul, ci să ne simțim bine”.
Eu am mai alergat în trecut și la cel de 11, dar anul ăsta am zis să petrecm mai mult timp în familie”.

Unii participanți au alergat în premieră la ediția a 13-a a maratonului.

De 3 ani de zile mă lupt cu o hernie de disc, m-am dus la recuperare și am reușit s-o depășesc. Încep cu cursa de trei kilometri ușor, ușor să trăiesc mai sănătos, să îmi întăresc musculatura spatelui.

Participanții au alergat și în scop caritabil, pentru două cauze sociale. Iar în organizare au fost implicați peste 150 de voluntari.

„Avem două cauze sociale pentru care alergăm - cauza «Asociației Magic» și cauza «Zi de Bine». Chiar dacă în padure sunt mai multe porțiuni cu noroi, oamenii s au bucurat, au făcut și puțin tratament”, a spus Theodor Manolache, organizator.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei a aprobat reorganizarea Primăriei. 122 de posturi vor fi desființate
WhatsApp Image 2026-04-01 at 13.07.57
Campania Digi24 "Împreună fără ură" și proiectul "Pădurea Digi, fiecare copac, o schimbare", premiate la Gala Companiilor Sustenabile
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Începe vacanța de Paște 2026: Când revin elevii la cursuri și câte zile libere au românii în aprilie
faleza dunare galati
Modernizare cu scandal pe faleza Dunării. Soluția primăriei pentru a scăpa de restaurantele pe care nu le poate demola: „E abuziv”
bani lei portofel_shutterstock_662110411
Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 aduce bani în plus pentru angajați, dar și costuri pentru firme. Ce spun specialiștii
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”