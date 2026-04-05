Peste 2.500 de oameni s-au întrecut în competiția de alergare Băneasa Forest Run, ediția a 13-a. Atât sportivii amatori, cât și profesioniștii au vrut să scoată timpi-record la cele patru curse organizate. Cea mai cunoscută și îndrăgită: „Family Run”, la care au participat inclusiv angajați ai Grupului DIGI, alături de copiii lor.

Pădure, aer curat, soare, căldură și bună dispoziție - ingredientele necesare pentru a sărbători mișcarea în mijlocul naturii. Printre alergători s-au numărat și 190 de angajați ai Grupului DIGI, un număr-record la această ediție. Iar toți au marcat noi performanțe.

„Am participat la semimaraton și am reușit să termin pe locul 8 la general, și primul din familia DIGI. E o pasiune alergarea, am mers și la munte, și la maratoane pe șosea, badminton, squash, plimbări cu bicicleta... orice. Mișcarea înseamnă sănătate”.

Și cum sportul înseamnă inclusiv unitate și echipă, reprezentanți ai Grupului DIGI din mai multe orașe ale țării au venit special la maraton, pentru a alerga alături de colegi. Andrei și Elena au venit din Bacău.

„Avem autostrada A7 acum, am venit mai bine, în patru ore, cam așa. Sunt surprins cât de mulți colegi de la DIGI am cunoscut.”.

„A meritat efortul și mai venim”.

Cea mai populară cursă este Family Run, de trei kilometri. Aici locurile se epuizează mereu într-un timp-record.

„Merg la maratoane de doi ani și am 10 ani. Sunt pregatit”.

„Trebuie să dăm exemplu, și sportul este sănătate. Așa că noi venim la maratoane de câte ori putem”.

„Asta e cel mai frumos, că în toată activitatea suntem aproape de familie, cu cei dragi”. „M-am gândit că e important să venim să alergăm și să ne bucurăm de natură.

„Mai alergăm din când în când, încercăm acum să ne depășim. Nu e important timpul, ci să ne simțim bine”.

„Eu am mai alergat în trecut și la cel de 11, dar anul ăsta am zis să petrecm mai mult timp în familie”.

Unii participanți au alergat în premieră la ediția a 13-a a maratonului.

„De 3 ani de zile mă lupt cu o hernie de disc, m-am dus la recuperare și am reușit s-o depășesc. Încep cu cursa de trei kilometri ușor, ușor să trăiesc mai sănătos, să îmi întăresc musculatura spatelui”.

Participanții au alergat și în scop caritabil, pentru două cauze sociale. Iar în organizare au fost implicați peste 150 de voluntari.

„Avem două cauze sociale pentru care alergăm - cauza «Asociației Magic» și cauza «Zi de Bine». Chiar dacă în padure sunt mai multe porțiuni cu noroi, oamenii s au bucurat, au făcut și puțin tratament”, a spus Theodor Manolache, organizator.

