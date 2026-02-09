2.000 de șoferi au fost prinși că nu și-au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei, în două săptămâni

Poliţiştii locali din București au emis 2.000 de note de constatare, în ultimele două săptămâni, în cazul şoferilor care nu au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei.

Primăria Capitalei atrage atenţia că verificările au loc zilnic, iar cei care nu achită tariful pentru parcare riscă amenzi.

„Verificăm zilnic maşinile aflate în parcările publice ale PMB. Cine nu achită tariful riscă amenzi. De la finalul lunii ianuarie, Compania Municipală de Parking face echipă cu Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti. Primii pun la dispoziţie maşinile dotate cu camere video, care citesc automat cine a plătit şi cine nu. Iar oamenii legii, în calitatea lor de agenţi constatatori, aplică sancţiunea", informează PMB, luni, pe Facebook.

Tariful de parcare este de 5 lei pe oră, abonamentul nenominal are o valoare de 30 de lei/zi şi de 500 lei/lună iar amenzile sunt cuprinse între 500 şi 1.000 de lei.

„Vestea bună este că cei mai mulţi dintre şoferi sunt corecţi şi responsabili. Din 26 ianuarie şi până acum, poliţiştii locali au emis 2.000 de note de constatare", arată instituția citată de Agerpres.

Şoferii au la dispoziţie trei modalităţi pentru a-şi comunica datele: e-mail pe adresa: office@plmb.ro; poştă sau curier; prezentare la sediul din Bd. Libertăţii nr. 18.

Parcarea se poate plăti prin SMS la 7576, prin aplicaţia Parking Bucureşti sau aplicaţia AmParcat. De asemenea, se poate achita prin: parcometre, automate Self Pay, abonamente de o zi sau de o lună.

