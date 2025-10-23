25–31 octombrie, zilele sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică vor fi restricții de circulație în Capitală

Patriarhia Română va organiza, în perioada 25–31 octombrie, o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale, la care sunt așteptați mii de credincioși din toată țara. Pentru buna desfășurare a manifestărilor, duminică, 26 octombrie 2025, între orele 00:00 – 22:00, vor fi instituite restricții de trafic rutier pe mai multe artere centrale din Capitală.

Duminică, 26 octombrie 2025, la Catedrala Națională, un sobor de clerici condus de trei ierarhi din Capitală va oficia Sfânta Liturghie între orele 7:30 și 10:00, potrivit basilica.ro.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul în catedrală și în piațeta (pe esplanada) din jurul ei se va face începând cu ora 07:00 dimineața, fiind rezervat celor 2.500 de invitați oficiali care vor avea locuri în catedrală și celor peste 8.000 de credincioși veniți din eparhii în grupuri organizate, care vor participa la slujbă în piațetă.

Punctele de acces, în număr de trei, sunt intrarea principală, de lângă Paraclisul Catedralei Naționale, și alte două intrări din Strada Izvor.

Ceilalți credincioși vor putea participa la slujbă din zona de dincolo de gardul care înconjoară esplanada Catedralei: zona Pieței Arsenalului, Strada Izvor, Calea 13 Septembrie.

Pe aceste străzi și la nevoie și pe altele adiacente, traficul auto va fi închis. În zonă vor fi amplasate ecrane mari care vor prezenta desfășurarea slujbei filmată de Trinitas TV în interior.

De sâmbătă noapte și până duminică, la ora 22:00, poliția a impus restricții de trafic în zonă, iar polițiștii vor fi prezenți în zonă, pentru a asigura ordinea publică și fluidizarea traficului, a anunțat Comisarul-șef de Poliție Bogdan Gebauer.

„Poliția Română recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, a transmis el.

Maior Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, a anunțat că instituția va crea culoare speciale de acces menite să asigure buna desfășurare a întregului eveniment și va fi prezentă la fața locului începând de sâmbătă, 25 octombrie.

Restricțiile de trafic rutier vor fi instituite, potrivit București FM, pe următoarele artere:

- Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

- Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

- Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

- Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

- Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

- Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

- Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

- Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

- Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

- Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

- Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Editor : M.C