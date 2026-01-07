25 de oameni au ajuns la spital după ce au fost salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont

83 de persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, de salvamontişti, iar 25 dintre acestea au ajuns la spital, anunță Salvamont România.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 81 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă.

Cele mai multe au fost înregistrate pentru Salvamont Maramureş (11 apeluri) şi pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Sinaia (câte zece apeluri).

În cazul acestor intervenții au fost salvate 83 de persoane. Dintre acestea, 25 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor, arată Salvamont România într-o postare pe Facebook.

S-au primit de asemenea 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se mai arată în postare.

