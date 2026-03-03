28 de zboruri din sau spre București au fost anulate marți din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile afectate

28 de curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Este vorba despre 15 decolări şi 13 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) recomandă cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra zi. În cea de-a treia zi a conflictului, președintele american Donald Trump a susținut primul discurs oficial de la debutul operațiunii în Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite își continuă operațiunile și că acestea vor dura între patru și cinci săptămâni, cu posibilitatea prelungirii. Mai mult, într-un interviu acordat New York Post, el a declarat că nici trimiterea de trupe americane în Iran nu este complet exclusă. Totodată, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a condamnat atacurile asupra școlilor și spitalelor efectuate de forțele americane și israeliene.

Editor : A.P.