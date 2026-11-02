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30 de mașini au fost avariate și peste 40 de copaci au fost doborâți în urma ploilor şi a vântului puternic în București și Ilfov

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Trafic blocat pe ambele sensuri pe bulevardul Metalurgiei din București. Foto: Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov/ Mihai Nika
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Ploile şi vântul puternic au doborât 43 de copaci în Capitală şi au desprins şase elemente de construcţie, în timp ce un panou publicitar a fost smuls, informează luni Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului galben de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, luni, între orele 10:00-18:00, pompierii ISUBIF au gestionat în total 57 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, arată sursa citată.

În urma acestora au fost avariate în total 30 de autoturisme.

În Ilfov, pompierii au intervenit în şapte cazuri pentru copaci căzuţi.

„Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor dragi, vă rugăm să amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea. Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente. Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii. În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora”, transmite ISUBIF.

Editor : A.P.

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