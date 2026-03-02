Live TV

35 de zboruri din sau spre București sunt anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile vizate

Data actualizării: Data publicării:
Avioane la Aeroportul Henri Coandă.
Foto: bucharestairports.ro

35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Este vorba despre 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Peste 1.000 de români au rămas blocați în aceste țări după ce, sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunţate explozii în Teheran şi alte oraşe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian.

Pentru readucerea în țară a acestor români, vor fi organizate curse speciale.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a convocat pentru această dimineaţă o şedinţă la Palatul Victoria. MAE a precizat că, până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
5
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Digi Sport
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni la bord a aterizat în siguranță
Aeroportul Otopeni văzut de sus.
Aeroportul Henri Coandă ar putea avea un frate, Otopeni II, la Buzău: propunerea primarului Constantin Toma pentru Baza Aeriană Boboc
avion
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British Airways circula pe ruta Istanbul - Londra
controale aeroport pasageri
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI
avion in zbor
Dosar penal în cazul dronei ridicate deasupra Aeroportului Otopeni. Poliția caută operatorul
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236515
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul a atacat din nou...
Earth Day Protest Against The Trump Administration
Trump și Netanyahu vor schimbări la Teheran, însă regimul iranian a...
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300...
ilie bolojan guvern
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul...
Ultimele știri
Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone, confirmă președintele cipriot. Reacția Ursulei von der Leyen
VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice
EVERGENT Investments: profit net 387,39 mil. lei în 2025, +43,5%; randament EVER 103%, dublu față de BET-TR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Fanatik.ro
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Becali a luat decizia în privința lui Charalambous și Pintilii, imediat după ce FCSB a ratat play-off-ul
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Doliu în distribuția „The Wire”. Actorul Bobby J. Brown a murit într-un incendiu, al treilea deces într-un...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jennifer Garner, despre începutul dificil, dar „magic” în lumea actoriei. Câștiga 150 de dolari și dormea...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...