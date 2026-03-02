35 de zboruri din sau spre București sunt anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile vizate

35 curse către sau dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt şi Iordania, au fost anulate luni, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Este vorba despre 17 decolări şi 18 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Peste 1.000 de români au rămas blocați în aceste țări după ce, sâmbătă dimineaţa, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunţate explozii în Teheran şi alte oraşe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian.

Pentru readucerea în țară a acestor români, vor fi organizate curse speciale.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a convocat pentru această dimineaţă o şedinţă la Palatul Victoria. MAE a precizat că, până duminică seara, au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistenţă, cu excepţia Emiratelor Arabe Unite.

