4.000 de încălcări ale ordinelor de protecție au fost înregistrate anul acesta. Apelul poliției pentru victimele violenței domestice

Data publicării:
purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.
Purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan. Foto: Facebook

Mai multe anchete au fost deschise după ce mama a trei copii a fost ucisă în fața unei biserici, în Teleorman. Polițiștii care l-ar lăsat de criminal în libertate după ce a fost acuzat de răpire și viol trebuie să dea explicații despre modul în care au acționat. Violența domestică rămâne un fenomen de amploare în România. Georgian Drăgan, purtător de cuvânt IGPR, a spus la Digi24 că anul acesta s-au înregistrat 4.000 de încălcări ale ordinelor de protecție emise împotriva unor agresori.

„La acest moment, în județul Teleorman sunt efectuate mai multe controale. Pe de o parte, o echipă de specialiști din cadrul Poliției Române, respectiv din cadrul Direcției de Ordine Publică, specialiști în prevenirea și combatere a violenței domestice, precum și specialiști din cadrul Corpului de control al IGPR și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor derulează verificări în Teleorman, la Inspectoratul de Poliție Județean Teleurman și la subunitățile acestui inspectorat, tocmai pentru a verifica dacă polițiștii care au gestionat situația anterior comiterii acestei infracțiunii grave de omor calificat au gestionat corespunzător, dacă au respectat procedurile de lucru și dacă au dispus toate măsurile legale. În paralel, Parchetul General a dispus efectuarea de verificări la unitate de parchet din Teleorman. La fel, tocmai pentru a se verifica dacă au fost luate toate aceste măsuri care ar fi putut să ducă la prevenirea acestei situații”, a spus Drăgan.

El a spus că împotriva suspectului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, în 22 septembrie, cu o valabilitate de 5 zile, iar apoi instanța de judecată a emis un ordin de protecție cu o valabilitate de șase luni, la solicitarea victimei.

„În cadrul acestor ordine de protecție au fost derulate anumite activități de către polițiștii din județ și bineînțeles, în cadrul sesizării din 26 septembrie, atunci când tânăra a semnalat infracțiunile de viol, lipsiew de libertate și încălcare a ordinului de protecție, a fost întocmit dosar de cercetare penală. Împreună cu parchetul competent au fost derulate activități, au fost audiate persoanele, victima a fost prezentată unității de medicină legală care a emis un document ce se află la dosarul penal și a fost prezentat și procurorului de caz”, a amintit Drăgan.

„În urma acestor verificări care se derulează în prezent, vor fi constatate toate aspectele care țin de această situație și, cu siguranță, dacă vor fi constatate de eficiențe, vor fi dispuse măsurii drastice”, a adăugat el.

Drăgan a spus că anul acesta au fost înregistrate cu 19% mai puține infracțiuni în domeniul violenței domestice, comparatic cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Dacă este să ne referim la ordine de protecție provizorii, cele care sunt emise de polițiști, au fost emise anul acesta aproximativ 11.000 de ordine de protecție provizorii. Dintre acestea, peste 4000 au fost transformate în ordine de protecție de către instanță. În paralel, instanțele de judecată, fiind semnalate, au emis de către victime, aproximativ 10.000 de ordine de protecție”, a spus Drăgan.

Anul acesta au fost constatate aproximativ de către polițiști aproximativ 4000 de încălcări ale ordinelor de protecție.

„Asta înseamnă că în 4000 de situații de încălcare ordinul de protecție provizorii, polițiștii au intervenit rapid, au protejat victimele, au preluat agresorii, au întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție, persoanele au fost prezentate Parchetului. În unele situații, au fost reținute pentru 24 de ore și ulterior arestate preventiv. Însă aș dori să menționez aici un aspect deosebit de important faptul că dintre victimele care au acceptat această monitorizare electronică a agresorilor - și mă refer aici la cele 1500 de victime care au acceptat această monitorizare - în ceea ce privește ordine de protecție provizorii emise de către polițiști, niciuna dintre aceste persoane nu au devenit victima unei alte infracțiuni. Asta subliniază faptul că aceste dispozitive, aceste brățări electronice, reprezintă un instrument suplimentar de protecție pentru victime”, a subliniat el.

„Această brățară electronică reprezintă un instrument suplimentar de protecție și tocmai de aceea am derulat împreună cu ONG-uri de profil din domeniu și cu alte instituții cu atribuții în domeniu, campanii de informare, tocmai pentru a încerca să convingem cât mai multe victime să fie de acord cu această monitorizare electronică”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

