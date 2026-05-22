Video 40.000 de străini pe străzile Bucureștiului. Capitala, „sub asediul” concertului Max Korzh. Ce măsuri anunță autoritățile

Data actualizării: Data publicării:
Max Korzh
Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Polonia sunt aşteptaţi să participe, pe Arena Naţională, la concertul lui Max Korzh. Foto: Instagram

Polițiștii rămân în alertă. Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Polonia sunt aşteptaţi să vină la Bucureşti pentru a participa sâmbătă seara, pe Arena Naţională, la concertul lui Max Korzh, un rapper anti-sistem din Belarus, care a condamnat invazia rusă din Ucraina.

Mii de tineri din zeci de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Prima oprire a fost în Centrul Vechi.

Raperul Max Korzh a reușit să obtină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000 - din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului.
Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.

Stilul lui Max Korzh atrage mii de tineri din întreaga lume, îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde care stârnesc emoție. Iar muzica lui umple stadioane.

De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina. A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin.

Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varşovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korzh au zguduit capitala Poloniei. Au fost reţinuți peste 100 de oameni pentru agresiuni şi deţinere de droguri.

Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală pentru concertul de sambătă.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor acţiona în sistem integrat pentru un climat de ordine şi siguranţă publică în Capitală.

"Particularitatea acestui eveniment constă în faptul că publicul participant este din peste 50 de ţări. De asemenea, încă de ieri, colegii de la poliţie împreună cu colegii jandarmi au desfăşurat acţiuni preventive în cele mai importante puncte din oraş, în Centrul Vechi şi în Gara de Nord, acolo unde au reuşit să transmită recomandări pentru fanii artistului şi să transmită importanţa respectării măsurilor de ordine", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi.

Burchi a menţionat că au fost generate coduri QR care redirecţionează către site-ul Jandarmeriei Române, unde sunt postate recomandări în mai multe limbi străine, pentru că nu toţi participanţii sunt vorbitori de limbă engleză.

"Acolo fanii pot intra pentru a găsi informaţii utile pentru evenimentul de sâmbătă. În acest context, aş dori să precizez şi faptul că în cadrul acestei misiuni vom fi ajutaţi inclusiv de animalele de serviciu (...), vor fi caii Jandarmeriei, de asemenea câini specializaţi în detectarea substanţelor explozive şi a substanţelor interzise. Avem în cadrul dispozitivului de ordine publică inclusiv colegii de la dialog vorbitor de mai multe limbi străine, pentru că, aşa cum precizam, nu toţi sunt vorbitori de limbă engleză", a mai spus Ana Maria Burchi.

Screenshot 2026-05-20 232059
Jandarmii au găsit peste 30 de torțe și petarde la fanii unui artist din Belarus adunați în Piața Constituției
