În urmă cu 41 de ani, într-un beci al Securității, după îndelungi interogatorii care au presupus tortură și care i-au distrus organele interne, se stingea din viață ultimul mare disident al României, inginerul Gheorghe Ursu. Vinovăția sa? A îndrăznit să semnaleze că parte din București riscă să se prăbușească la un nou cutremur, din cauza faptului că Ceaușescu a oprit de la sine putere consolidarea blocurilor afectate de seismul din 1977. Exact la 41 de ani distanță, România a fost zguduită de un nou cutremur, de o magnitudine mai mică, iar fiul său, Andrei Ursu, se afla într-o nouă sală de judecată încercând să obțină pedepsirea torționarilor tatălui său.

Andrei Ursu a răspuns câtorva întrebări adresate de Digi24.ro, în care a fost chestionat de situația în care se află din cauza refuzului autorităților de a-i trage la răspundere pe cei care i-au ucis tatăl.

Ironia amară a sorții face că pe 17 noiembrie, exact când se împlineau 41 de ani de la uciderea părintelui său, România a fost zguduită de un nou cutremur, iar el, pe 18 noiembrie, se afla într-o nouă sală de judecată în lupta sisifică de găsire a dreptății pentru tatăl său.

„Este o tragedie”

Întrebat de Digi24.ro cum trebuie văzută situația în care ne aflăm acum, semnalată de către tatăl său 41 de ani în urmă, pentru care a și fost torturat și ucis, Andrei Ursu a declarat:

„Este o tragedie că nu s-au consolidat înca blocurile avariate de cutremur, lasate asa de Nicolae Ceaușescu. Scriind scrisorile la Europa Libera, tatal meu și-a asumat un risc semnificativ pentru a avertiza locatarii, dar și autoritatile, că blocurile au fost lăsate foarte vulnerabile la un nou cutremur de aceeași magnitudine. Ancheta asupra lui s-a axat cel mai mult pe acele scrisori. Voiau să-l faca să declare că blocurile nu au probleme, ca ar fi scris acele scrisori pentru bani. Deci ar fi fost plătit de Europa Liberă pentru a „calomnia" "cuceririle revoluționare ale țarii", adică pe dictator.

A refuzat să se dezică de acele scrisori. De aceea l-au torturat, din ce în ce mai sălbatic. Până la urma, a plătit cu viața ca să nu-și calce conștiința de inginer, pentru ca locatarii să știe de riscul blocurilor în care stăteau. Greu de crezut că dupa Revoluție nu au fost consolidate decât o mica parte. Sper ca seismul din noaptea trecută să trezească niște conștiințe și factorii de răspundere să ia deciziile care trebuiau luate de mult. Și să vedem cât de curând noi expertizări masive, bugete alocate, dacă mai e nevoie, muncă de educare a locatarilor și consolidări urgente, cât mai bine făcute”.

„Au fost turnați, arestați, anchetați, torturați psihic și fizic”

Întrebat în ce stadiu se află dosarul în care în care încearcă să obțină dreptate pentru tatăl său, Andrei Ursu a declarat:

„Procesul se judeca de doi ani la Curtea de Apel Bucuresti, de judecatoarea Ramona Feurdean. Astăzi a fost ultimul termen cu audieri de martori. A fost Petre Mihai Bacanu, jurnalistul disident de la Romania Libera.

A dat o mărturie puternica, vorbind de torturile la care a fost supus și el de anchetatorii din Directia a VI-a a Securității, printre care și inculpații din cauza noastră, Pirvulescu Marin și Hodis Vasile. Dintre aceștia, doar Hodis mai este în viată. Bacanu a mai povestit despre disimularea opoziției politice (el, împreuna cu colegii Stefan Niculescu Maier, Anton Uncu și Mihai Creanga, alături de tipograful Alexandru Chivoiu, au încercat - și au fost foarte aproape de a scoate un ziar anti-ceaușist în 1988-1989, un incredibil act de curaj.

Au fost turnați, arestați, anchetați, torturați psihic, și dintre ei si fizic. Fiecare dintre ei a fost însa ulterior acuzat și condamnat pentru invinuiri de drept comun, inventate de anchetatori. La următoarea ședinta pe 16 decembrie voi depune mărturie; probabil va depune și inculpatul Hodis Vasile. Apoi va urma judecata. Prespun ca indiferent de hotărare, vom ajunge cu recurs la ICCJ.

„Au putut influența prin mai multe pârghii mersul dosarelor”

În același dialog cu Digi24.ro, Andrei Ursu a explicat care crede că ar fi cauzele pentru care acest proces este tergiversat de atâta timp:

„Faptul că încă nu există o soluție în dosarul torturării și uciderii tatălui meu este consecință a puterii pe care și-au păstrat-o fostele cadre de Securitate în societate, înca de prima parte a lui 90 și pana în ziua de azi. Instituțional, au rămas grupați în instituții de fortă - SRI, SIE, 0215, SPP, Jandarmerie, etc. Pastrându-și controlul asupra dosarelor - un instrument redutabil de șantaj - au putut sa-și mențină controlul asupra surselor, care au rămas în poziții cheie.

Cadre și informatori deopotrivă s-au infiltrat in partide politice și economie. Au putut altfel influența prin mai multe pîrghii mersul dosarelor incomode, inclusiv pe cel al tatălui meu. Înca mai grav, pe cele ale Revoluției, Mineriadei, Brasov 87. Chiar legea CNSAS a fost întarziată și stirbită, în mare măsură, de opoziția unor politicieni care aveau legaturi cu fosta Securitate. În cazul uciderii tatalui meu, ani de zile am avut parte de obstrucții din partea unor procurori, apoi de decizii ale unor judecători de restituire a dosarului sau de achitare a torționarilor, pentru motive de-a dreptul aberante.

De-a lungul timpului au venit la proces, ca martori ai apărarii, foști securisti și generali în SRI. Chiar dacă unii aveau decizie de poliție politică de la CNSAS și nu aveau vreo legatură cu cauza, instanțele au considerat că ar putea fi martori utili și obiectivi. Prin ceea ce s-a întamplat in sala de judecata și citind atent motivațiile hotărârilor de achitare, iar pe de altă parte știind probatoriul, am convingerea că unii judecători, într-un fel sau altul au fost influentați sau timorați de acești generali.

Rechizitoriul respins de trei ori și narațiunea despre Revolutie propagată în spațiul pubic de fostul sef al SPM Catalin Ranco Pitu sunt un alt exemplu grăitor al penetrarii narațiunilor disculpatoare ale fostei Securități în Justiție, care atestă puterea pe care o mai au, despre care vorbeam”, și-a încheiat acesta argumentația”.