Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit în 12 ore, începând de sâmbătă seară până duminică dimineață, în 128 de situaţii, majoritatea în Bucureşti, pentru pentru îndepărtarea copacilor doborâţi de vântul puternic. În Capitală, 53 de mașini au fost avariate de arborii căzuţi.

Pe durata codului galben de vreme nefavorabilă, în intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 – 29 noiembrie, ora 06:00, pompierii ISU Bucureşti - Ilfov au gestionat 128 de intervenţii generate de efectele fenomenelor meteorologice, dintre care 108 în Bucureşti şi 20 în judeţul Ilfov.

În municipiul Bucureşti, echipajele de intervenţie au acţionat pentru:

îndepărtarea a 74 de copaci căzuţi pe carosabil sau peste autoturisme;

îndepărtarea a 5 panouri publicitare;

îndepărtarea a 29 de elemente de construcţie desprinse;

în urma acestor evenimente, 53 de autoturisme au fost avariate.

În judeţul Ilfov, intervenţiile au vizat:

îndepărtarea a 11 copaci;

îndepărtarea a 4 elemente de construcţie;

gestionarea a 3 situaţii în care au fost afectaţi stâlpi de electricitate;

îndepărtarea a 2 panouri publicitare.

În urma evenimentelor, 4 autoturisme au fost avariate.

Duminică dimineață, pompierii intervin în continuare pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie desprinse de pe blocuri şi a unor copaci care prezintă pericol de cădere, în următoarele locaţii:

Strada Sachelarie Visarion – element de construcţie desprins de pe un bloc;

Strada Stejarului – element de construcţie desprins de pe un bloc;

Aleea Zânelor – copac înclinat, cu pericol de cădere pe faţada unui bloc;

Strada Reşiţa – copac înclinat, cu pericol de cădere peste autoturisme şi faţada unui bloc.

Echipajele ISU Bucureşti-Ilfov rămân mobilizate pentru gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice.

„Având în vedere atenţionările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, privind intensificări ale vântului, vă recomandăm să respectaţi următoarele măsuri preventive:

evitaţi adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

sistaţi activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

nu atingeţi stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ”, recomandă reprezentanţii ISU.

ISU Giurgiu: Intervenții pe autostrada A1

Pompierii giurgiuveni au intervenit în mai multe zone din judeţ pentru înlăturarea efectelor produse de vânt şi ninsoare, acţionând pentru degajarea copacilor căzuţi pe carosabil sau peste cabluri electrice, precum şi pentru îndepărtarea unor elemente care prezentau pericol pentru cetăţeni.

Potrivit ISU Giurgiu, intervenţiile au avut loc pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 43, precum şi în localităţile Mihai Bravu, Crevedia Mare, Cosoba, Comana (DJ 603), Singureni, Varlaam, Hulubeşti şi Obedeni, unde au fost îndepărtaţi copaci căzuţi pe partea carosabilă, peste cabluri electrice sau care prezentau pericol de prăbuşire.

De asemenea, în localitatea Frasinu, pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor după ce un cablu electric s-a rupt şi a căzut pe stradă, iar în Vidra au intervenit pentru îndepărtarea pânzei unui panou publicitar care risca să se desprindă din cauza vântului, potrivit Agerpres.

La misiuni au participat echipaje din cadrul Detaşamentelor Giurgiu şi Bolintin Deal, Secţiei Mihăileşti, Staţiei Colibaşi, Gărzii de Intervenţie Roata de Jos şi Punctului de Lucru Călugăreni, fiind sprijinite, unde a fost necesar, de reprezentanţi ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi ai operatorului de distribuţie a energiei electrice.

Pompierii rămân mobilizaţi şi pregătiţi să intervină pe durata manifestării fenomenelor meteorologice.

Judeţul Giurgiu se află duminică sub atenţionare cod galben de vânt, valabilă până la ora 20:00. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h şi vor viscoli zăpada depusă, determinând reducerea vizibilităţii.

Editor : B.P.