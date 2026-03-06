Live TV

6 kilograme de aur şi diamante, în valoare de 3,7 milioane lei, confiscate în Călărași. ANAF a predat tot aurul Trezoreriei

Data publicării:
bijuterii aur
Credit foto: Guliver/Getty Images

Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi au dat amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează, vineri, că societatea comercială din Călăraşi care comercializa bijuterii din aur, diamante şi lingouri din aur fără documente de provenienţă a fost identificată în urma unor analize de risc fiscal făcute de inspectorii ANAF Antifraudă, relatează News.ro.

Potrivit ANAF, verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeaşi locaţie cu prima societate identificată şi care este controlată de aceeaşi persoană.

În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kilograme de piese din aur şi metale preţioase, din care trebuie clarificată provenienţa a peste 15 kilograme.

De asemenea, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacţiilor cu lingouri şi estimează obligaţii fiscale de cca 1,5 mil lei.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

