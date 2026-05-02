65 de localităţi din județul Bacău au rămas fără servicii de salubrizare. A fost declarată stare de alertă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a decretat, sâmbătă, stare de alertă în 65 de orașe și comune, după întreruperea serviciului de salubrizare în aceste localităţi.

„Declararea stării de alertă la nivelul celor 65 de UAT-uri din judeţului Bacău, menţionate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 02.05.2026 până pe data de 01.06.2026, ca urmare a producerii unei situaţii de urgenţă generată de eşecul utilităţii publice, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare", se precizează în hotărârea CJSU Bacău, adoptată sâmbătă, potrivit Agerpres.

Între localităţile vizate de măsură se numără municipiile Moineşti şi Oneşti, oraşul Dărmăneşti şi 62 de comune.

Prefectul judeţului Bacău, Andreea Negru, a explicat că în această situaţie s-a ajuns după ce Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău din care fac parte cele 65 de UAT-uri nu a reuşit să încheie contractele de salubrizare.

„Judeţul este împărţit în două loturi, fiecare deservit de un operator diferit. Contractul unuia dintre aceştia, responsabil de cele 65 de UAT-uri, a expirat în ianuarie 2024 şi a fost prelungit pentru încă doi ani. În acest interval, Consiliul Judeţean a încercat să atragă fonduri europene pentru introducerea unor tehnologii noi în procesarea deşeurilor, urmând ca operatorii să-şi adapteze serviciile la aceste schimbări. La expirarea termenului, pe 31 ianuarie 2026, situaţia era neschimbată: nici fondurile nu fuseseră obţinute, nici un nou contract nu fusese semnat. Legea permitea o perioadă de graţie de 90 de zile, în care operatorul putea continua activitatea fără contract. Cu toate acestea, abia după vreo 50 de zile, ADIS a realizat că licitaţia în curs nu poate fi finalizată la timp şi a încercat atribuirea unui contract provizoriu, pe 4 luni, prin procedură simplificată", a precizat, într-o postare pe Facebook, Negru.

Potrivit prefectului, în mai multe oraşe şi comune, deşeurile nu au mai fost ridicate sâmbătă, deşi era zi de colectare.

Situaţia a impus declararea stării de alertă care va rămâne în vigoare până la atribuirea unui contract pe termen lung, de opt ani.

