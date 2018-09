650.000 de vizualizări pentru un clip cu un tânăr crescut la orfelinat, care cântă operă într-un parc din Oradea

Un tânãr crescut într-un orfelinat impresioneazã prin uimitorul talent muzical de care dã dovadã. Deși nu are studii de specialitate și muncește ca spãlãtor de vase ca sã se întreținã, Erno Varga interpreteazã la pian compoziții celebre. Un turist l-a filmat într-un parc din Oradea, în timp ce, îmbrãcat în tricou, pantaloni scurți și șlapi, cânta la o pianinã. În mai puțin de o lunã, clipul a strâns peste 650 de mii de vizualizãri.

În luna august, un turist l-a întâlnit pe Erno Varga într-un parc din Oradea. L-a impresionat felul în care tânărul intepreta diferite partituri la pianina instalată în zonă, dar și vocea deosebită a acestuia. L-a filmat, iar imaginile ajunse pe rețelele de socializare au strâns până acum peste 650 de mii de vizualizări.

Erno a cântat pentru prima dată la orga de la o fundație creștină. Spune însă că s-a îndrăgostit de muzică abia atunci când a ascultat operă.

"Cântam foarte puțin, dar nu știam, nu am cunoscut opera, nu am știut de operă; dar, auzind la serviciu operă, m-a luat focul", povesteşte băiatul.

Viața tânărului nu a fost deloc ușoară. Până la 18 ani a fost mutat din orfelinat în orfelinat în mai multe județe, pentru că mama lui își schimba des domiciliul.

"Și acolo am avut șocuri, că, uite, m-am acomodat aici și uite acum iar mă tot mută din centru în centru. De la Jibou la Șimleu Silvaniei, că ea a stat în Sălaj, după aceea maică-mea s-a mutat în Turda și tot așa."

Cu toate că îl vizita rar, Erno a avut forța să o ierte și să o iubească pe mama lui, dar, în același timp, nu o mai vrea în viața lui.

"O iubesc, o simpatizez, mi-e dragă, dar să nu se mai bage, că mi-e frică. Să nu se mai bage în viața mea. Am fugit mult timp și mi-am ascuns numele de ea și nu voiam să fac de rușine restaurantul, mai ales că eram și eu un prăpădit, deci nu am fost băiat cuminte."

Erno recunoaște că necazurile și greutățile pe care le-a avut în centrele de plasament l-au marcat.

"Nu am fost un exemplu pentru societate, deși au fost mulți psihologi care au încercat să mă îndrepte, să mă integreze în societate și eram foarte dezinteresat de persoana mea, având în vedere șocurile alea și traumele pe care le-am avut."

Viața tânărului de 30 de ani început să se schimbe după ce a fost angajat ca spălător de vase la restaurantul unui hotel din Oradea. Proprietarul l-a motivat să fie un om mai bun.

"Ernest lucrează la noi de aproape un an și jumătate. Este un băiat foarte harnic, talentat", îl caracterizează Marcel Stokker, proprietarul hotelului.

"Atâta răbdare a avut cu mine după toate lucrurile rele pe care le-am făcut eu și am zis "Incredibil, acest om mă ridică, nu se lasă!", îşi aminteşte Erno Varga.

Patronul hotelului a aflat de talentul lui Erno abia după ce au fost postate imaginile înregistrate în parc.

"Într-o dimineață colegii mei îmi trimit o filmare pe telefon cântând cu el. Eu nu am știut, am crezut că este playback. Zic "Băieți, nu faceți mișto de mine, pentru că nu poate să fie înregistrarea live." Am venit la lucru atunci peste o jumătate de oră și, într-adevăr, băiatul are voce foarte bună."

După o viață zbuciumată, Erno vrea să facă schimbări. Își propune să economisească bani din salariu și să își perfecționeze talentul la o școală de muzică.

"Schimbările astea în bine să producă lucruri pozitive și constructive în viața mea și în viața altor oameni, lăudându-l pe Dumnezeu", îşi doreşte tânărul.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Ticu Gheorghiță

