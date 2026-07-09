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Foto 66 de câini, dintre care 32 erau pui, preluaţi de ASPA București de pe străzi. Cățeluș de 3 luni, salvat dintr-un canal

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pui de catel salvat din canal
Foto: ASPA București
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Echipele ASPA Bucureşti au preluat de pe domeniul pubic, de la începutul lunii iulie, 66 de câini, dintre care 32 de pui, consecinţă directă a nesterilizării şi a abandonului. Speciaţiştii avertizează că sterilizarea şi microciparea câinilor cu stăpân sunt cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea abandonului şi reducerea numărului de animale care ajung pe domeniul public.

„Un pui de aproximativ trei luni a avut o nouă şansă la viaţă datorită intervenţiei echipelor ASPA. Rămas blocat într-un canal, căţelul a fost salvat în siguranţă de colegii noştri şi transportat la adăpostul ASPA Bragadiru, unde este acum monitorizat de medicii veterinari”, anunţă, joi, ASPA Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Sursa citată precizează că puiul este stabil, beneficiază de toate îngrijirile necesare şi ulterior va fi pregătit pentru adopţie.

„Dincolo de această intervenţie, cazul reflectă o realitate cu care echipele ASPA se confruntă zilnic. În primele zile ale lunii iulie, colegii noştri au preluat deja de pe domeniul public 66 de câini, dintre care 34 adulţi şi nu mai puţin de 32 de pui”, au mai transmis reprezentanţii ASPA Bucureşti.

Cele mai multe intervenţii au fost realizate în Sectorul 6, unde au fost capturaţi 20 de câini. Din sectoarele 1, 5 şi 2, au fost capturaţi câte 13 câini.

„Numărul mare de pui ajunşi în adăposturile ASPA într-un interval atât de scurt este o consecinţă directă a nesterilizării şi a abandonului. În spatele fiecărei intervenţii sunt animale expuse pericolelor de pe stradă şi echipe care intervin, adesea în condiţii dificile, pentru a le salva şi a le oferi şansa unui nou început”, au mai transmis oficialii ASPA Bucureşti

Potrivit acestora, sterilizarea şi microciparea câinilor cu stăpân sunt cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea abandonului şi reducerea numărului de animale care ajung pe domeniul public.

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Editor : Liviu Cojan

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