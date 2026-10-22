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Video „A băgat spaima în copii”. După atacul elevului de 13 ani la școala din Bistrița, cursurile au fost reluate sub supravegherea poliției

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atac la o școală din bistrița
Foto: Captură video Digi24
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Echipaje de poliție au fost trimise la școala din Bistrița în care un adolescent de 13 ani a vrut să atace un coleg, se pare din motive rasiale. Agenții au patrulat la începerea și la terminarea cursurilor, în ziua în care elevii au revenit în clase. Procurorii care anchetează atacul în care o profesoară și doi copii au fost răniți, au căutat indicii în camera băiatului agresiv.

Elevii de la școala din Bistrița în care a avut loc atacul șocant s-au întors la cursuri. Copiii, profesorii, dar și părințiii au fost consiliați de psihologi. Profesoara înjunghiată și alți șase elevi au obținut ordin de protecție, iar atacatorul de 13 ani va purta o brățară de monitorizare.

„Mi se pare o măsură bună pentru ei, mai ales dacă au fost vizați”, a spus o femeie. 

„Sunt foarte necesare, pentru că dacă i se mai pune o dată pata, o comite din nou. A băgat o spaimă în copii, de nedescris”, a declarat și un bărbat. 

Claudia Feldrihan, Directoarea de la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Bistriţa, a afirmat că „polițiștii de la Inspectoratul Județean au venit, au intrat pe clase, au intrat la ore. (...) Deci, la orele de vârf, când intră și când ies copiii, avem echipaj de poliție”. 

„S-au luat anumite măsuri în plus, în sensul că și în timpul pauzelor și în timpul orelor femeile de serviciu stau mai mult pe holuri ca să supravegheze dacă se întâmplă ceva”, a spus și Vasile Șteopoaie, șeful ISJ Bistrița-Năsăud. 

Profesoara de 28 de ani a fost vizitată la spital de elevi și părinți.

„Starea ei de sănătate este stabilă, hemodinamic și respirator. A beneficiat de consiliere psihologică, este conștientă, cooperantă. Rămâne internată câteva zile în secția chirurgie generală”, a declarat Camelia Strungari, purtător de cuvânt la Spitalul Județean Bistrița. 

Între timp, procurorii încearcă să afle motivele care l-au determinat pe minor să recurgă la gestul extrem. S-au făcut percheziții în camera lui, se vor căuta indicii în telefon și vor fi analizate inclusiv mesajele postate de băiat pe rețelele de socializare în care spunea că pregătește atacul de opt luni. De asemenea, și reprezentanții Protecției Copilului fac anchetă, iar atacatorul trece prin mai multe evaluări la Spitalul de Psihiatrie din Cluj.

„În funcție de rezultatele acestei evaluări și, de asemenea, în funcție de concluziile cercetării penale, urmează ca Direcția să propună o măsură de protecție specială dintre cele prevăzute de legislația în vigoare”, a precizat un reprezentant al DGASPC. 

Noul premier, Luca Niculescu, a cerut un plan concret pentru securitatea în școli și se ia în calcul schimbarea legislației cu privire la vârsta răspunderii penale.

„Nu există scuze pentru violență și am decis împreună cu acești miniștri să facem cât mai rapid un plan concret de acțiune, în care să fie implicate mai multe instituții”, a spus el. 

„Vrem să finalizăm proiectul privitor la stabilirea condițiilor răspunderii penale în ceea ce-i privește pe minori și să inițiem proiecte care să aibă în vedere inclusiv accesul tinerilor la rețelele sociale. Nu vă ascund că avem în vedere inclusiv o reducere a vârstei în ceea ce privește responsabilitatea”, a explicat și Radu Marinescu, ministrul Justiției. 

După ce va fi externat din spital, atacatorul și părinții acestuia vor fi audiați. Potrivit legii în vigoare, acesta nu va răspunde penal pentru faptele sale. 

Editor : C.S.

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