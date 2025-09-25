Live TV

Video A distrus cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri din Craiova, supărat că a pierdut banii. Momentul a fost surprins de camere

Data actualizării: Data publicării:
sala-jocuri-noroc

Un bărbat de 41 de ani din Craiova a pierdut bani la păcănele și, supărat fiind, a distrus aparatele din respectiva sală de jocuri. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc la o sală de jocuri de noroc din Craiova. Bărbatul de 41 de ani a intrat în acest cazino, a jucat și a pierdut aproximativ 3000 de lei, spun anchetatorii. Nemulțumit, a mers acasă, a luat un topor, după care s-a întors la sala de jocuri de noroc și a distrus patru dintre aparatele de acolo cu acest topor.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere și au ajuns și la anchetatori. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru distrugere și pentru că a folosit arme albe, iar acum urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
Nicolas Sarkozy Signing Books at Filigranes BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Nicolas Sarkozy signing his latest book,
Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”
Femeie îmbrăcată gros.
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de...
avion
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, după prelungirea plafonării adaosului comercial cu șase luni: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe terme
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Bogdan Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N06 INCIDENTE MECI-AMB VO 250925_01527
Scandal la un meci de futsal România – Ungaria de la Craiova. Suporterii s-au bătut cu jandarmii și au aruncat fumigene pe teren
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de la ADR Oltenia cu un apropiat al Liei Olguța Vasilescu
maratonul resuscitarii
Maratonul Resuscitării a ajuns la Craiova: Participare liberă pentru cei care vor să învețe să salveze vieți
accident
Accident grav în Craiova. O mașină s-a izbit de un autobuz cu călători, după ce un şofer de 80 de ani nu a acordat prioritate
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală. „Nu vom agrea un astfel de pachet”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie