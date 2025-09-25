Un bărbat de 41 de ani din Craiova a pierdut bani la păcănele și, supărat fiind, a distrus aparatele din respectiva sală de jocuri. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc la o sală de jocuri de noroc din Craiova. Bărbatul de 41 de ani a intrat în acest cazino, a jucat și a pierdut aproximativ 3000 de lei, spun anchetatorii. Nemulțumit, a mers acasă, a luat un topor, după care s-a întors la sala de jocuri de noroc și a distrus patru dintre aparatele de acolo cu acest topor.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere și au ajuns și la anchetatori. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru distrugere și pentru că a folosit arme albe, iar acum urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Editor : B. G.