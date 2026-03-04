Live TV

Data publicării:
melodie eurovision
Foto: Captură YouTube

Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni”, a declarat artista emoţionată.

Finaliştii Selecţiei Naţionale 2026 au fost: 

Alejandro Zandes & Emil Rengle - „Bailando Solo”
Alexandra Căpitănescu - „Choke Me”
Antonio Pican - „Humans”,
Edward Maya x LavBbe x Costi - „Everybody Needs Somebody”
Emy Alupei - „Tili Bom”
HVNDS - „HVNDS - DOR”
Monica Odagiu - „Fereastră Pentru Un Orb”
Olivia Addams - „Croco”
Robert Lukian - „Fire to the lies”
Vanu - „Therapy Enemy”
Wrs - „All The Way”
Yguana - „Happy Birthday”

Finala Selecţiei Naţionale a fost prezentată de actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă. 

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi.

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorţii au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiţie de şapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.
Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

