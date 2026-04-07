A fost ales noul preşedinte al Academiei Române. Cine este Marius Andruh

Academicianul Marius Andruh a fost ales marţi preşedinte al Academiei Române în locul lui Ioan-Aurel Pop, ajuns la final de mandat, informează Agerpres.

Actualul președinte al forului, Ioan-Aurel Pop, nu a mai candidat, așa că pentru cea mai importantă funcție din instituție s-au confruntat Marius Andruh și Mircea Dumitriu, primul câștigând cu 84 de voturi din 157. Alegerea s-a făcut în două tururi, în primul tur niciunul dintre cei doi candidați nereușind să fie ales cu majoritatea de două treimi, conform statutului Academiei.

Alegerile pentru cea mai importantă funcție din Academia Română au avut loc în cadrul Adunării Generale, care prevede organizarea scrutinului o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.

Marius Andruh își va prelua funcția la 15 zile de la data scrutinului.

Cine este Marius Andruh

Născut în 1954, Marius Andruh este un chimist român. A absolvit Liceul „B. P. Hasdeu” din Buzău în anul 1973 și a continuat studiile la Facultatea de Chimie a Universității din București, Secția Chimie anorganică, pe care a absolvit-o în anul 1979.

A obținut titlul de doctor în chimie în anul 1988, conducătoarea tezei fiind chimista Maria Brezeanu, după care și-a continuat specializarea post-doctorală la Paris (1991) și la Göttingen (bursier Alexander von Humboldt, 1992-1993).

În primii 5 ani, Marius Andruh și-a desfășurat activitatea în zona de producție și cercetare.

Din 1984 începe să desfășoare activitate didactică în cadrul Catedrei de Chimie anorganică a Facultății de Chimie de la Universitatea din București, devenind profesor (1996) și ocupând apoi poziția de Șef de catedră (2003 - 2019). În paralel, doi ani a fost profesor asociat la Universitatea Québec din Montréal (1994-1996).

Este coautor al unor manuale de chimie pentru gimnaziu și liceu.

Marius Andruh este membru titular al Academiei Române din 2009 și vicepreședinte al acesteia din mai 2022.

