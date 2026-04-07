A fost ales noul preşedinte al Academiei Române. Cine este Marius Andruh

Marius Andruh
Cine este Marius Andruh

Academicianul Marius Andruh a fost ales marţi preşedinte al Academiei Române în locul lui Ioan-Aurel Pop, ajuns la final de mandat, informează Agerpres.

Actualul președinte al forului, Ioan-Aurel Pop, nu a mai candidat, așa că pentru cea mai importantă funcție din instituție s-au confruntat Marius Andruh și Mircea Dumitriu, primul câștigând cu 84 de voturi din 157. Alegerea s-a făcut în două tururi, în primul tur niciunul dintre cei doi candidați nereușind să fie ales cu majoritatea de două treimi, conform statutului Academiei.

Alegerile pentru cea mai importantă funcție din Academia Română au avut loc în cadrul Adunării Generale, care prevede organizarea scrutinului o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.

Marius Andruh își va prelua funcția la 15 zile de la data scrutinului.

Cine este Marius Andruh

Născut în 1954, Marius Andruh este un chimist român. A absolvit Liceul „B. P. Hasdeu” din Buzău în anul 1973 și a continuat studiile la Facultatea de Chimie a Universității din București, Secția Chimie anorganică, pe care a absolvit-o în anul 1979.

A obținut titlul de doctor în chimie în anul 1988, conducătoarea tezei fiind chimista Maria Brezeanu, după care și-a continuat specializarea post-doctorală la Paris (1991) și la Göttingen (bursier Alexander von Humboldt, 1992-1993).

În primii 5 ani, Marius Andruh și-a desfășurat activitatea în zona de producție și cercetare.

Din 1984 începe să desfășoare activitate didactică în cadrul Catedrei de Chimie anorganică a Facultății de Chimie de la Universitatea din București, devenind profesor (1996) și ocupând apoi poziția de Șef de catedră (2003 - 2019). În paralel, doi ani a fost profesor asociat la Universitatea Québec din Montréal (1994-1996).

Este coautor al unor manuale de chimie pentru gimnaziu și liceu.

Marius Andruh este membru titular al Academiei Române din 2009 și vicepreședinte al acesteia din mai 2022.

 

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cel mai mare scandal din istoria Survivor România. Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a...
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Raluka și iubitul ei cu 22 de ani mai mare, dans pe plajă și un moment rar de intimitate lăsat la vedere...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...