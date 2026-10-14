A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”

Actorul RJ Mitte, în vârstă de 34 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, s-a sinucis, a confirmat reprezentantul acestuia.

În serialul dramatic „Breaking Bad”, creat de Vince Gilligan, acesta l-a interpretat pe Walter White Jr., fiul lui Walter White, jucat de Bryan Cranston, și al lui Skyler White, interpretată de Anna Gunn, iar la fel ca personajul său, actorul avea paralizie cerebrală.

Departamentul de Poliție din Brownsville a primit un apel în jurul orei locale 12:50, iar polițiștii l-au găsit pe Mitte mort în locuința sa, potrivit revistei People.

„Cauza și circumstanțele decesului nu au fost încă stabilite, întrucât ancheta este în desfășurare”, a transmis atunci Poliția.

Mitte a apărut în toate cele cinci sezoane ale serialului „Breaking Bad”, difuzat între 2008 și 2013.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea tragică a îndrăgitului actor RJ Mitte, filantrop și susținător pasionat al drepturilor persoanelor cu dizabilități”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat transmis anterior, în cursul zilei de luni. „Pornind de la propria experiență de viață cu paralizie cerebrală, Mitte a adus autenticitate rolului și și-a folosit vizibilitatea pentru a promova înțelegerea dizabilităților și incluziunea.”

Bryan Cranston: „Îmi vei lipsi, fiule”

Bryan Cranston, actorul care l-a interpretat pe tatăl personajului jucat de Mitte în „Breaking Bad”, a publicat un mesaj în care a vorbit despre cauza morții fostului său coleg.

„Este deosebit de dureros să aflu că și-a luat viața. De ce?”, a scris Cranston.

Actorul a povestit că el și Mitte își trimiseseră mesaje cu numai câteva săptămâni înainte și încercau să stabilească o întâlnire la prânz. Cranston a spus că nu știe dacă acea întâlnire ar fi putut schimba ceea ce a urmat, dar că l-a iubit și s-a bucurat de timpul petrecut împreună în timpul serialului și în anii care au urmat.

„Îmi vei lipsi, fiule”, și-a încheiat Bryan Cranston mesajul. El și-a amintit că l-a cunoscut pe Mitte la vârsta de 14 ani și l-a descris drept un actor talentat și un susținător vocal al artiștilor cu dizabilități.

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Cariera lui RJ Mitte după „Breaking Bad”

După încheierea serialului, RJ Mitte a avut roluri în producții precum „Switched at Birth”, „Robot Chicken”, „On Hiatus with Monty Geer”, „This Close”, „Now Apocalypse” și „The Guardians of Justice (Will Save You!)”.

A apărut și în filme precum „Dixieland”, „Who’s Driving Doug”, „The Recall”, „Mower Boy”, „Time Share” și „The Oak Room”.

Înainte de a juca în „Breaking Bad”, actorul apăruse în scurtmetrajele „Stump” și „Weird Science 2: Strange Chemistry”, precum și în filmul „House of Last Things”. La momentul morții, avea mai multe proiecte în pregătire sau în producție și își promova noul film, „Talking to Strangers”.

În afara carierei cinematografice, Mitte a susținut drepturile persoanelor cu dizabilități. A fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children’s și președinte al Mitte Foundation, prin care sprijinea proiecte filantropice și inițiative comunitare.

Editor : A.D.