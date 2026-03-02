Live TV

Video A fost crescut gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu

Data actualizării: Data publicării:
militar american la baza de la deveselu
A fost ridicat gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu
Din articol
Scutul de la Deveselu Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu

Într-un moment în care securitatea globală este pusă la încercare, România se află în mijlocul discuţiilor despre apărare și securitate. Doi dintre cei mai importanți piloni pe care se bazează apărarea României sunt scutul antirachetă de la Deveselu și baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În județul Olt a fost instalat în urmă cu zece ani scutul împotriva rachetelor balistice, în special a celor care ar putea fi lansate din Iran. Este un punct strategic pentru apărarea României și a Europei, alături de Mihail Kogălniceanu, principala bază care găzduiește militari americani pe teritoriul țării noastre.

Scutul de la Deveselu

Scutul de la Deveselu, parte din reţeaua de apărare antirachetă a NATO, poate detecta şi intercepta rachete balistice care vin din afara spațiului euro-atlantic. Poziționarea sa în sudul României îl plasează la peste 2.500 km de Iran, suficient pentru a intercepta rachete balistice cu raza medie de acțiune, precum cele Shahab. Scutul are doar capacitate de apărare, nu și de atac.

Scutul antirachetă de la Deveselu, din județul Olt, a devenit activ încă din anul 2016, de 10 ani funcționează trei unități militare, relatează Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

Localnic: Suntem cea mai apărată comună. N-avem de ce să ne temem.

„Oamenii se simt protejați, au înțeles ce este cu acest scut, chiar și eu mă simt protejat că avem scutul antirachetă la Deveselu”, spune Marius Aliman, primarul comunei Deveselu

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, funcționează ca un adevărat portavion terestru. Este cea mai mare bază NATO din sud-estul Europei. Aici sunt dislocate trupe americane și aliate.

Baza de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, este pilon esențial de securitate al flancului estic al Europei, este cea mai mare bază americană de pe teritoriul României, iar militarii de aici execută misiuni de poliție aeriană întărită deasupra Mării Negre, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Pe lângă cele cinci avioane Eurofighter ale militarilor germani discolați la Mihail Kogălniceanu anul trecut, alte trei avioane de luptă ale militarilor spanioli au fost trimise aici în urmă cu o săptămână, pentru misiuni de poliție aeriană.

Bărbat: Nu cred să avem probleme noi, țara noastră, cu ce se întâmplă acolo.
Femeie: Să fie pace pentru toată lumea, asta ne rugăm și noi.

Baza Mihail Kogălniceanu se modernizează și se extinde, iar după ce lucrările se vor încheia, va deveni cea mai mare baza NATO din Europa, unde vor putea fi găzduiți 10 mii de militari.

Reporteri: Elena Alexandru, Iulia Stanciu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu caracter ilustrativ. Intrare în baza militară britanică din Akrotiri, Cipru. Foto Profimedia
Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone și va fi evacuată. Reacția Ursulei von der Leyen
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
ilustrație racheta Oreșnik
Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik
militari americani
Forţele americane se retrag de la baza Al-Tanf din Siria
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la Curtea de Argeș: zeci de mii de oameni, fără apă potabilă de patru luni
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului...
Mihai_dimian_facebook1
Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava...
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu spune care sunt cele două obiective ale războiului din...
Ultimele știri
Grecia trimite nave de război și F-16 pentru apărarea Ciprului, după atacul cu dronă asupra bazei britanice de la Akrotiri
De la critic al războaielor din Orientul Mijlociu la atacuri militare: contrastul dintre campania electorală și președinția Trump
„Republica Islamică își joacă supraviețuirea”. Ce urmează în Iran după eliminarea liderului suprem: Analiza jurnalistei Carmen Gavrilă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Fanatik.ro
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-au găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards