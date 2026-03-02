Într-un moment în care securitatea globală este pusă la încercare, România se află în mijlocul discuţiilor despre apărare și securitate. Doi dintre cei mai importanți piloni pe care se bazează apărarea României sunt scutul antirachetă de la Deveselu și baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. În județul Olt a fost instalat în urmă cu zece ani scutul împotriva rachetelor balistice, în special a celor care ar putea fi lansate din Iran. Este un punct strategic pentru apărarea României și a Europei, alături de Mihail Kogălniceanu, principala bază care găzduiește militari americani pe teritoriul țării noastre.

Scutul de la Deveselu

Scutul de la Deveselu, parte din reţeaua de apărare antirachetă a NATO, poate detecta şi intercepta rachete balistice care vin din afara spațiului euro-atlantic. Poziționarea sa în sudul României îl plasează la peste 2.500 km de Iran, suficient pentru a intercepta rachete balistice cu raza medie de acțiune, precum cele Shahab. Scutul are doar capacitate de apărare, nu și de atac.

Scutul antirachetă de la Deveselu, din județul Olt, a devenit activ încă din anul 2016, de 10 ani funcționează trei unități militare, relatează Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

Localnic: Suntem cea mai apărată comună. N-avem de ce să ne temem.

„Oamenii se simt protejați, au înțeles ce este cu acest scut, chiar și eu mă simt protejat că avem scutul antirachetă la Deveselu”, spune Marius Aliman, primarul comunei Deveselu

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, funcționează ca un adevărat portavion terestru. Este cea mai mare bază NATO din sud-estul Europei. Aici sunt dislocate trupe americane și aliate.

Baza de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, este pilon esențial de securitate al flancului estic al Europei, este cea mai mare bază americană de pe teritoriul României, iar militarii de aici execută misiuni de poliție aeriană întărită deasupra Mării Negre, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Pe lângă cele cinci avioane Eurofighter ale militarilor germani discolați la Mihail Kogălniceanu anul trecut, alte trei avioane de luptă ale militarilor spanioli au fost trimise aici în urmă cu o săptămână, pentru misiuni de poliție aeriană.

Bărbat: Nu cred să avem probleme noi, țara noastră, cu ce se întâmplă acolo.

Femeie: Să fie pace pentru toată lumea, asta ne rugăm și noi.

Baza Mihail Kogălniceanu se modernizează și se extinde, iar după ce lucrările se vor încheia, va deveni cea mai mare baza NATO din Europa, unde vor putea fi găzduiți 10 mii de militari.

