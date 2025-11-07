Primul trailer al filmului „Michael”, biografia lui Michael Jackson realizată de Antoine Fuqua, a fost dezvăluit. Publicul va descoperi cum Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson şi nepotul lui Michael, interpretează rolul cântăreţului.



Îl vedem pe tânărul Michael alături de familie, cu fraţii şi sora lui, în studio şi pe scenă, umplând stadioanele în faţa mulţimilor în delir.

„Ştiu că aştepţi de mult timp”, îi spune Quincy Jones (interpretat de Nathaniel Logan McIntyre), în timp ce Michael Jackson se pregăteşte să înregistreze.

Film biografic

Publicul aşteaptă de mult timp acest film biografic, amânat de mai multe ori, care va fi lansat în sfârşit în cinematografele din Statele Unite la 22 aprilie 2026.

Dezvoltat încă din 2019, filmul a cunoscut multe obstacole. Rescris de mai multe ori, cu anumite scene refilmate, acesta se concentrează pe anii de tinereţe şi începutul carierei cântăreţului.

Filmul a fost în cele din urmă cenzurat de aspectele cele mai controversate din viaţa cântăreţului, care vor apărea într-o eventuală continuare, potrivit Financial Times, care a dedicat la începutul lunii noiembrie un articol lui John Branca, coexecutor testamentar al moştenirii Jackson de la moartea cântăreţului în 2009.

Povestea lui Michael

„Nu încercăm să proclamăm nevinovăţia lui Michael. Obiectivul este să spunem povestea lui Michael. Care a fost parcursul său? Cine era el?”, declară avocatul în FT.

Întrebat în cadrul emisiunii Good Morning America în 2023, Antoine Fuqua a asigurat totuşi că filmul său va arăta „partea bună, cea rea şi cea urâtă” a vieţii sale: „Vom povesti ce s-a întâmplat, iar spectatorii vor decide singuri ce părere au despre Michael”.

Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, s-a distanţat de acest proiect, considerând că povestea nu este fidelă realităţii şi este plină de „inexactităţi”. Pentru ea, acest film „edulcorat” perpetuează fanteziile în jurul cântăreţului.

Editor : Sebastian Eduard