A fost sau n-a fost? Primarul Branului: „Nu știu dacă Elon Musk a fost la petrecere pentru că cei prezenți aveau măști”

Nu, Elon Musk nu a fost în România. Preț de câteva zile, ținuturile Valahiei, Moldovei și Transilvaniei au fost zguduite de vești, venite de departe, conform cărora Elon Musk, însoțit de o ceată de miliardari influenți ai lumii, ar fi pogorât pe meleagurile Brașovului, pentru a participa la o misterioasă petrecere organizată la castelul Bran. Evenimentul a fost, de la început, învăluit într-o complicată mașinărie de PR și fum, cu martori anonimi care spun că l-au văzut pe Musk și participanți reali la petrecere care au evitat să dea un răspuns concret în această privință. Surse oficiale au confirmat, pentru digi24.ro, că Elon Musk nu s-a aflat pe teritoriul României în această perioadă.

Primarul localității Bran, Ioan Cosmin Feroiu, a recunoscut, într-o declarație făcută pentru digi24.ro, că s-a aflat pe lista de invitați ai petrecerii organizate în weekend la castelul Bran. Feroiu a spus că nu știe dacă Elon Musk se afla printre invitați deoarece aceștia purtau „măști” și a precizat că a primit o invitație din partea unui „domn” al cărui nume nu îl cunoaște „complet”.

Dumneavoastră, ca primar, ce știți legat de prezența celui mai bogat om de pe planetă în localitatea Bran?

Cosmin Feroiu: „Ce pot să vă spun la momentul acesta este că am avut onoarea și privilegiul să fiu prezent la această petrecere aseară dar, pentru că cei prezenți acolo aveau majoritatea măști sau erau pictați pe față, mi-e greu să spun dacă a fost sau nu a fost prezent. Am auzit fel și fel de lucruri: unii spun că a fost, alții spun că n-a fost. Eu nu pot nici să confirm nici să infirm pentru că eu, personal, nu l-am întâlnit. Dar asta nu înseamnă că dacă a fost acolo, trebuia oricum să-l remarc pentru că a fost foarte multă lume, a fost o petrecere de vis, a fost o petrecere între prieteni, cu prieteni, deci nu-ți dădeai seama că sunt miliardari, ci sunt oameni normali, ca și noi, care se distrează, se petrec, dansează”.

Dumneavoastră ați avut mască?

Cosmin Feroiu: „Am avut și eu mască. Nu neapărat, unii aveau mască, unii n-aveau mască. Eu personal am avut mască. Nu știu dacă eu eram pionul principal, am fost invitat. Am fost cu niște prieteni, nu singur. M-am simțit bine, ne-am distrat, mă bucur că astfel se promovează Branul, se promovează Brașovul, România”. E un plus pentru toată țara noastră, chit că a fost Elon Musk sau n-a fost”.

Ca primar al Branului, n-ar trebui să știți dacă cel mai bogat om de pe planeta asta se află în Bran?

Cosmin Feroiu: Dacă aș fi organizat eu petrecerea asta, cu siguranță aș fi știut. Dacă sunt invitat la o petrecere privată, într-un cadru privat, vă dați seama că nu am acces la lista de invitați, pur și simplu a trebuit să trec și eu prin niște filtre de securitate. Nu eram primarul comunei Bran, eram Cosmin Feroiu!

Păi, și Cosmin Feroiu nu e primarul comunei Bran?

Cosmin Feroiu: Așa este! Dar acolo, la petrecere, suntem oameni cu toții, nu suntem pe funcții. Dar pot să zic că a fost o petrecere pe cinste.

„Cineva a venit și m-a preluat. Nu pot să vi-l desenez, că nu mă pricep la desen”

S-a intrat cu parolă?

Cosmin Feroiu: Au fost mai multe bariere, nu putea intra oricine de pe stradă. Erau restricții și anumite lucruri prin care puteai să ai acces mai departe.

Era o listă de invitați? Erați pe o astfel de listă?

Cosmin Feroiu: Cineva, care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment, a venit și m-a preluat pe mine și pe invitații pe care i-am avut și ne-a dus înăuntru.

Cine s-a ocupat exact de asta?

Cosmin Feroiu: Este o firmă care a organizat, a unuia din cei care au participat. Nu știu cine a fost, nu știu numele.

De la cine ați primit dvs, practic, invitația?

Cosmin Feroiu: Acuma, nu pot să vi-l desenez, că nu mă pricep la desen. De la un domn cu care m-am întâlnit de mai multe ori.

Îl știți pe acest „domn”?

Cosmin Feroiu: Îl știu, dar nu îi știu numele complet.

Deci „un domn misterios” v-a dat această invitație?

Cosmin Feroiu: Da, dacă dumneavostră vreți să spuneți așa...

Păi, spuneți-ne cine e.

Cosmin Feroiu: Vreți să mă duc să-l caut, să-i fac o poză? Am fost invitat de către cei care au organizat această petrecere.

Angelina Jolie nu a fost nici ea la Bran. Presa tabloidă din Marea Britanie a depistat-o în Los Angeles, în acest week-end

Conform presei tabloide britanice, Angelina Jolie - despre care s-a spus că l-ar fi însoțit pe Elon Musk în România, s-a aflat în Los Angeles, în acest weekend după ce ar fi vizitat Pakistanul zilele trecute.

„După ce s-a aflat în vizită în Pakistanul devastat de inundațiile din ultima perioadă, în calitate de Ambasador sSpecial al ONU, Angelina Jolie s-a întors acasă în Los Angeles, unde și-a petrecut timpul alături de copii săi”, se arată într-un articol Daily Mail.

Publicația britanică precizează că Angelina Jolie a petrecut ziua de sâmbătă alături de Vivienne, fata ei în vârstă de 14 ani, cu care a mers la cumpărături la o băcănie din Los Angeles.

Reprezentant al castelului Bran: „Nu discutăm niciun fel de detalii legate de evenimentele private”

Directorul de marketing de la castelul Bran, Alexandru Prișcu, a refuzat să facă orice fel de comentarii legate de petrecerea de Halloween organizată la acest castel în weekend.

„Nu vreau să punem foarte multă lumină pe acest eveniment. Noi nu putem declara nimic legat de niciun eveniment privat. Nu discutăm detalii de niciun fel legate de evenimentele private de la castelul Bran”, a spus Alexandru Prișcu.

Întrebat dacă toate știrile referitoare la prezența lui Elon Musk la petrecerea de Halloween nu reprezintă un exercițiu de PR util pentru castelul Bran, Prișcu a răspuns: „Din păcate, nu-mi dau seama acum”.