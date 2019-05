A început finala Eurovision 2019. România nu este printre țările calificate

Finala Eurovision Song Contest 2019 a început la Tel Aviv. Pentru marele trofeu se luptă 26 de țări. România nu este însă printre ele, deoarece reprezentanta țării noastre, Ester Peony, nu s-a calificat în finală.

După cea de-a doua semifinală Eurovision 2019, de joi seara, s-au calificat artiştii reprezentând: Macedonia de Nord- Tamara Todevska (“Proud”); Olanda - Duncan Laurence (“Arcade”); Albania - Jonida Maliqi (“Ktheju Tokës”); Suedia - John Lundvik (“Too Late For Love”); Rusia - Sergey Lazarev (“Scream”); Azerbaidjan - Chingiz (“Truth”); Danemarca - Leonora (“Love Is Forever”); Norvegia - KEiiNO (“Spirit In The Sky”); Elvetia - Luca Hänni (“She Got Me”); Malta - Michela (“Chameleon”).

După prima semifinală Eurovision 2019, s-au calificat: Grecia (Katerine Duska), Belarus (Zena), Serbia (Nevena Bozovic), Cipru (Tamta), Estonia (Victor Crone), Cehia (Lake Malawi), Australia (Kate Miller-Heidke), Islanda (Hatari), San Marino (Serhat), Slovenia (Zala Kralj & Gasper Santl).



Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Israel, şi au votat, conform tragerii la sorţi, în semifinale.

Pentru prima dată în istoria concursului, Madonna va interpreta în finala de sâmbătă două melodii: celebra “Like A Prayer” din 1989 şi “Future”, pe care îl va cânta împreună cu rapperul American Quavo. Telespectatorii concursului Eurovision 2019 vor fi primii care vor asculta “Future” de pe noul album “Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie.

Sloganul pentru Eurovision 2019 este "Dare to Dream" iar bugetul total pentru concurs este estimat la 28,5 milioane de euro.

Chiar dacă România nu s-a calificat în finală, cântărețul Mihai Trăistariu a lăudat prestația lui Ester Peony: „România a fost la mare înălțime. Ester a cântat fără greșeală. Iar show-ul chiar a fost fain. Și faza cu mâna, pe care au păstrat-o și îmbunătățit-o a fost un plus, zic eu! Piesa ei s-a încadrat perfect în peisaj, pentru că are sound-ul ultra modern. În concluzie, România s-a prezentat super bine”.



Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, a acuzat Televiziunea Română că a făcut „de râs”, pentru a doua oară consecutiv, ţara la concursul Eurovision, deoarece nu a ţinut cont în selecţia naţională de preferinţele telespectatorilor.