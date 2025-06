Liderii NATO se reunesc miercuri la Haga în cadul unui summit al Alianței Nord-Atlantice organizat special pentru a-l mulțumi pe președintele SUA, Donald Trump, în condițiile în care reprezentanții țărilor europene promit majorarea cheltuielilor și investițiilor pentru apărare, cu un obiectiv anunțat de 5% din PIB, informează Reuters.

Stabilirea acestui prag de 5% din PIB vine ca o replică directă a țărilor europene după ce Trump a solicitat mărirea acestor cheltuieli și a sugerat chiar că nu va aplica prevederile articolului 5 din tratatul NATO privind apărarea comună, dar și ca urmare a creșterii amenințării Rusiei, angajată deja de mai bine de trei ani într-un război de agresiune împotriva Ucrainei.

Astfel, președintele Donald Trump a refuzat marți să spună dacă se va angaja să respecte Articolul 5 al NATO, care cere membrilor să se apere reciproc de atacuri, în timp ce se îndrepta spre un summit crucial al alianței militare, unde este în joc angajamentul său față de acest principiu.

Întrebat dacă se va angaja să respecte clauza de apărare reciprocă, Trump a răspuns că „depinde de definiția voastră” a articolului 5. „Sunt multe definiții ale articolului 5. Știți asta, nu? Dar m-am angajat să le fiu prieten, știți, am devenit prieten cu mulți dintre acești lideri și m-am angajat să îi ajut", a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, marți, în drum spre summitul NATO de la Haga.

Articolul 5 este unul dintre pilonii fundamentali ai alianței NATO, însă Trump a pus sub semnul întrebării dacă ar onora acest angajament în cazul unui atac asupra unuia dintre membrii săi. Președintele american s-a plâns mult timp că aliații SUA au fost prea dependenți de cheltuielile de apărare ale Washingtonului și ar trebui să contribuie mai mult la securitatea colectivă.

În prezent, 23 din cele 32 de state membre NATO cheltuiesc anual pe apărare o sumă care reprezintă 2% din PIB-ul național. La „extremități” se situează Spania (sub 1,3% din PIB) și Polonia (4% din PIB).

România a cheltuit în jur de 2,2% din PIB pentru apărare în anul 2024.

Statele NATO urmează a-și majora aceste cheltuieli la 3,5% din PIB pe cheltuieli strict militare (armament, pregătirea militarilor etc.). Un plus de 1,5% din PIB vor fi apoi cheltuiți pe investiții direct legate de securitate, precum cele de infrastructură (construirea de autostrăzi, poduri, căi ferate), precum și pe proiecte de securitate cyber sau dedicate protejării infrastructurilor critice.

„Ținta” de 5% din PIB pentru statele NATO urmează a fi atinsă în 2035. Anul trecut, țările NATO au cheltuit peste 1,3 trilioane de dolari pe apărare, la o valoare medie de 2,6% din PIB pe întreaga Alianță.

Programul întâlnirilor lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Întâlnirea are loc la Centrul de Expoziţii World Forum Haga și este programată la ora 11:00, ora României.

De asemenea, la ora 17:00 (ora României), ?Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanți ai comunități românești din Regatul Țărilor de Jos, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a mers marți seară la dineul organizat de regele și regina Olandei, la Palatul Regal din Haga.

Șeful statului român s-a alăturat liderilor NATO - printre care președintele SUA, Donald Trump, secretarul general al alianței, Mark Rutte, premierii britanic și francez - Keir Starmer și Emmanuel Macron sau președintele turc Recep Tayyip Erdogan - în cadrul fotografiei oficiale de grup, în fața Palatului Huis ten Bosch, după dineul găzduit de regele Willem-Alexander al Olandei şi de regina Maxima.

De asemenea, Nicușor Dan ar urma să aibă o întâlnire cu președintele SUA Donald Trump, la Haga, acolo unde are loc summitul NATO, potrivit surselor Digi24.

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, prezentă la Consiliul NATO-Ucraina

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a subliniat, după participarea la Consiliul NATO-Ucraina, importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice România-SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre.

„Aliaţii se întâlnesc la un summit istoric la Haga. Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui summit NATO. Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice dintre România şi SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre şi am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova”, anună Oana Ţoiu într-o postare pe X.

Ionuț Moșteanu: Susținem creșterea investițiilor în apărare”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a reafirmat angajamentul ferm al României faţă de apărarea colectivă şi coeziunea transatlantică. Declarația a fost făcută la o cină de lucru, găzduită de ministrul apărării din Regatul Țărilor de Jos, alături de omologii din statele aliate, în marja Summitului NATO de la Haga.

„România rămâne un aliat de încredere, profund angajat în consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO. Susținem creșterea investițiilor în apărare, ca expresie a responsabilității noastre față de securitatea euroatlantică. În același timp, depunem eforturi susținute pentru îndeplinirea țintelor de capabilități și pentru întărirea industriei naționale de apărare”, a declarat Ionuț Moșteanu la eveniment, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Subiectele abordate în cadrul discuţiilor ministeriale au vizat teme strategice esenţiale pentru viitorul Alianţei, mai arată sursă citată. „NATO traversează o schimbare structurală, care are ca elemente centrale o postură de apărare şi descurajare credibilă, centrată pe o arhitectură modernă de comandă şi control, forţe capabile să acţioneze la nivel multidomeniu, precum şi o capacitate avansată de proiectare a forţei şi sprijin logistic.”

Programul summitului NATO, redus pentru a nu-l plictisi pe Trump

NATO a redus programul summitului organizaţiei, care se va desfăşura săptămâna viitoare, la numai o sesiune de lucru, pentru a evita o situaţie în care preşedintele american Donald Trump ar părăsi reuniunea înainte să se încheie.

Programul summitului, preconizat iniţial să se desfăşoare pe parcursul a trei zile, a fost astfel redus la numai o sesiune de lucru cu o durată de două ore şi jumătate.

Decizia este menită să asigure că Trump nu se plictiseşte şi nu pleacă mai devreme de la summit, mai scrie Financial Times, citând trei oficiali abordaţi în legătură cu pregătirea summitului ce va avea loc la Haga.

