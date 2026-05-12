Tatăl copilului de 5 ani dispărut luni în județul Sibiu a povestit cum, într-un moment de neatenție, băiatul s-a îndepărtat de el într-o zonă împădurită de la marginea localității Sebeșu de Jos, unde bărbatul repara un gard electric. La aproape 24 de ore de la dispariție, autoritățile continuă căutările de amploare cu sute de salvatori și voluntari, echipe de scafandri și un elicopter al IGAV, în condițiile în care zona este cunoscută de localnici pentru prezența animalelor sălbatice.

Băiețelul se afla împreună cu tatăl său la marginea satului Sebeșu de Jos, unde bărbatul repara un gard electric. Dispariția copilului a fost anunțată la 112 marți seară, în jurul orei 19.00, iar căutările au început imediat.

„Am venit aici să repar la un gard electric, cineva l-a rupt și când eram pe final, mai aveam de pus un par, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. (...) S-a dus un pic mai în față, a luat curba, când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a declarat tatăl copilului.

L-am strigat, a intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla. (...) De aseară sunt aici. Nu am fost acasă și nu o să mă duc.

Autoritățile au mobilizat un număr impresionant de oameni și echipamente pentru găsirea micuțului. În zonă intervin polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, scafandri și voluntari veniți din mai multe localități.

Căutările s-au desfășurat pe parcursul întregii nopți și au fost suspendate în jurul orei 04.00 din cauza vremii nefavorabile. Operațiunile au fost reluate dimineață, la ora 07.00.

Copilul este căutat inclusiv cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI. Echipele verifică două râuri și un lac din apropierea localității, unde intervin cinci scafandri. Zona este una dificilă, împădurită și întinsă, iar localnicii spun că în pădure trăiesc și animale sălbatice.

În același timp, sute de voluntari au venit să ajute la căutări încă de marți seară. Localnicii le duc apă, mâncare și ceai celor implicați în operațiune, în încercarea de a susține eforturile care durează de ore întregi.

Autoritățile au transmis și mesaje RO-Alert și îi îndeamnă pe oameni ca, dacă îl văd pe minor sau au informații care pot ajuta la găsirea lui, să sune imediat la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

