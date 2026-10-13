A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”

Actorul RJ Mitte, care a jucat rolul fiului profesorului de chimie Walter White în serialul "Breaking Bad", a decedat la vârsta de 34 de ani, a anunţat luni unul dintre reprezentanţii săi.

„Cu profundă tristeţe, vă anunţăm decesul tragic al lui RJ Mitte”, a transmis agentul său, Sean Reilly, într-un comunicat care nu precizează cauza morţii, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În „Breaking Bad”, foileton considerat unul dintre cele mai mari seriale din istoria televiziunii, actorul îl întruchipa pe Flynn, adolescentul familiei suferind de paralizie cerebrală.

Tatăl său, interpretat de Bryan Cranston, îl iubea cu tandreţe, dragoste pe care a trădat-o ascunzându-i implicarea în traficul de droguri.

RJ Mitte suferea el însuşi de paralizie cerebrală, o patologie care provoacă o tulburare motorie permanentă din cauza unei leziuni cerebrale timpurii - survenite înainte de naştere sau în timpul copilăriei.

„Inspirându-se din propria sa experienţă cu paralizia cerebrală, RJ Mitte a adus autenticitate rolului său şi a creat o platformă dedicată conştientizării dizabilităţii şi incluziunii”, aminteşte comunicatul citat.

„Nu-mi vine să cred”

Actorul a profitat astfel de cariera sa la Hollywood pentru a apăra persoanele cu dizabilităţi.

El era ambasador al asociaţiilor United Cerebral Palsy şi Shriners Children's şi îşi prezida propria fundaţie caritabilă, Mitte Foundation, care susţinea diverse iniţiative filantropice şi încerca să combată stereotipurile despre persoanele cu dizabilităţi.

Celelalte vedete din serialul „Breaking Bad” au început să îi aducă omagii.

Dean Norris, care a jucat rolul agentului DEA (agenţia americană anti-drog) şi cumnat al lui Walter White, a mărturisit pe Instagram că are „inima frântă”.

„Chiar dacă RJ nu juca rolul fiului meu pe ecran, am avut mereu grijă de el când era foarte mic pe platourile de filmare”, şi-a amintit actorul. „Era un tânăr adorabil şi ne va lipsi foarte mult”, a adăugat el.

„Este atât de sfâşietor, nu-mi vine să cred. Gândurile mele se îndreaptă spre el şi familia lui”, a mai spus Norris.

Pe lângă rolul din „Breaking Bad”, RJ Mitte a mai apărut în serialele „The Guardians of Justice” şi „Switched”, precum şi în filmele „The Recall” şi „The Oak Room”.

Era pe cale să lanseze un nou film, „Talking to Strangers”, pe care îl promova în urmă cu câteva zile.

Editor : B.P.