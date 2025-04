Actrița Julieta Szonyi a murit la vârsta de 75 de ani. Era cunoscută publicului din filmele „Felix și Otilia” și „Toate pânzele sus”

Actrița Julieta Szönyi, cunoscută publicului din peliculele „Toate pânzele sus” și „Enigma Otiliei”, a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul decesului actriței a fost făcut de jurnalistul Andrei Partoș, pe pagina sa de Facebook.

„Din păcate, sunt nevoit să preiau o astfel de veste. Actrița, colega de clasă, mama, omul deosebit și frumos, Julieta Szonyi ne-a părăsit azi la 6 dimineața, în Vinerea Mare. R.I.P. Drum bun Juli, printre Stele!

Sunt alături de soțul ei iubitor, Galfi Akos, coleg de clasă la Școala Maghiară din București. Povestea lor de iubire rămâne UNICĂ!”, a scris Andrei Partoș pe Facebook.

Julieta Szönyi a avut o carieră meteorică în cinematografia românească. Devenită extrem de populară și de îndrăgită, în urma rolului pe care l-a interpretat în filmul „Toate pânzele sus”, ea a renunțat la actorie la doar 40 de ani, după ce a părăsit România și s-a stabilit în Germania.

A jucat alături de Belmondo

„La mine totul, dar totul a fost întîmplare. Cum eram şi în anul I de facultate, fericită că sînt în sfîrşit şi eu studentă, pentru că atunci erau șapte locuri la actorie şi era o concurenţă maximă, din cîteva sute de candidaţi trebuiau aleşi șapte, îi înţelegeam şi pe profesori cît era de greu de ales. În plus, repertoriul era cam acelaşi. Cînd am dat prima dată la IATC abia m-am auzit, vorbeam foarte încet, dar apoi am lucrat la voce şi am reuşit.

În anul I se făcea un fel de practică, cu roluri mici, şi am nimerit la un regizor francez foarte bun, la Jean-Paul Rappeneau care, imediat ce m-a primit, m-a întrebat dacă ştiu să fac o scenă de isterie.

Cu inconştienţa şi entuziasmul vîrstei am făcut, cum mi-a trecut mie prin minte, o scenă de isterie. Am trecut proba şi am jucat alături de Belmon­do în filmul Mirii Anului II. A fost extraordinar, dar mi-a fost mai greu pentru că era o scenă în care trebuia să dau cu pumnii şi cu picioarele în el şi eu nu îndrăzneam. Şi el spunea „Dă, dă cu toată puterea!“ şi îmi lua mînile ca să-mi arate cum să lovesc”, spunea Julieta Szönyi pentru dilemaveche.ro.

„Filmul e mai puternic decît teatrul“

Julieta Szönyi a jucat pe scena Teatrului Mic, dar era de părere că rolurile din filme sunt cele care impresionează mai mult publicul.

„Filmul rămîne, uite, generaţii întregi văd Toate pînzele sus. Şi cartea lui Radu Tudoran e foarte instructivă, te poartă prin toată lumea, cu toate obiceiurile, cu toate că s-a filmat tot în portul Tomis din Constanţa. Se punea un decor, se dărîma, iar se punea un decor. Spre exemplu, pot să o văd pe Bette Davis oricînd pe ecran sau pe Vivien Leigh, care juca extrem de modern în Pe aripile vîntului. Puţini au văzut-o pe scenă. Deci, din punctul ăsta de vedere, filmul e mai puternic”, declara Julieta Szönyi în același interviu pentru „Dilema Veche”.

În 1972 se lansa pelicula „Enigma Otiliei”. Julieta Szönyi avea doar 23 de ani dar câștigă rolul principal al tinerei Otilia. Joacă alături de actori excepționali: , Sergiu Nicolaescu, Clody Bertola și Gheorghe Dinică. În acest film a fost folosit pentru prima dată procedeul Graphys Color o metodă de prelucrare a peliculei color cu efecte artistice deosebite.

Adnana, în „Toate pânzele sus”

În 1977 apare în „Toate pânzele sus”, în rolul Adnanei.

„Mi-a plăcut tot ce era de făcut. Îmi era extrem de la îndemână şi suntem foarte asemănătoare. Mi-ar plăcea să încep acum. Să am 20 de ani, dar cu mintea şi experienţa de acum. Ceea ce este imposibil. Trebuie să trecem prin tunelul vieţii ca să căpătăm experienţă”, și-a amintit momentele de la filmări.

”La «Toate pânzele sus» a fost o bucurie ieşitul pe mare. Plecam pe mare în zori, la ora 6, ne întorceam când apunea soarele. Am iubit şi personajul. A fost plăcut. Cred că rolul Adnanei, din acest film, a fost cel mai bun rol al meu.”, mărturisea actrița într-un interviu.

Editor : C.S.