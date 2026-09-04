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A murit Adriana Piteşteanu. Actriţa de teatru şi film avea 90 de ani

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actrița Adriana Piteşteanu
Adriana Piteşteanu. Foto: Facebook/UNITER
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Adriana Piteşteanu, actriţă de teatru şi film, regizoare şi pedagog extraordinar de teatru, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat, vineri, UNITER.

„Am aflat cu tristeţe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteşteanu, actriţă de teatru şi film, regizoare şi pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoţiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viaţă, care va rămâne în amintirea breslei teatrale româneşti. (...) Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit sursei citate, cei care vor să îşi ia rămas bun o pot face vineri şi sâmbătă, la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 11:00.

Editor : C.S.

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