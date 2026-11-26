Andy Taylor, chitaristul care a contribuit la succesul mondial al trupei Duran Duran și la definirea soundului pop-rock al anilor ’80, a murit la vârsta de 65 de ani. Muzicianul fusese diagnosticat în 2018 cu cancer de prostată în stadiu avansat. Rod Stewart și Belinda Carlisle se numără printre artiștii care i-au adus un omagiu.

Muzicianul fusese diagnosticat în 2018 cu cancer de prostată metastatic în stadiul IV, diagnostic pe care l-a făcut public în 2022, când Duran Duran urma să fie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

„Pentru întreaga lume, Andy a fost un chitarist genial, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic”, se arată într-un comunicat transmis publicației Variety. „A fost stâlpul familiei noastre. În ciuda tuturor experiențelor extraordinare pe care i le-a oferit muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc. Nimic nu îl făcea mai fericit decât să ne aibă pe toți alături și, oricât de departe l-ar fi purtat muzica, inima lui a rămas întotdeauna acasă.”

Tracey Wilson, soția lui Taylor de peste 40 de ani, a declarat că muzicianul și-a înfruntat ultimii ani de viață cu „atât de mult curaj și determinare” și că „nu și-a pierdut niciodată dragostea de viață”.

„Andy a fost alături de noi încă de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a ajuns la Birmingham, venind din nord-estul Angliei, cu o chitară și o credință de neclintit în ceea ce puteam deveni, a imprimat muzicii noastre o energie și o atitudine inconfundabile. Felul în care cânta a dat forță pieselor care ne-au purtat în întreaga lume, iar umorul său sec, egalat doar de perspectiva sa asupra vieții, lipsită de sentimentalism și extrem de pragmatică, ne-a ținut cu picioarele pe pământ și a conferit trupei personalitate în anii extraordinari care au urmat”, au transmis membrii trupei Duran Duran.

Numeroși muzicieni i-au adus un omagiu după aflarea veștii. Rod Stewart și-a amintit de Taylor ca de „dragul său prieten”. „Am făcut muzică bună împreună și, în același timp, ne-am distrat nebunește”, a scris Stewart pe Instagram.

Cântăreața Belinda Carlisle l-a descris pe Taylor drept un „geniu”. „El a interpretat solo-ul de chitară din Mad About You, apare în videoclip și a urcat pe scenă ca invitat special la câteva dintre primele mele concerte solo. Ce talent!”, a scris artista în dreptul unei înregistrări video în care cei doi cântau împreună.

„Îți mulțumesc, Andy, pentru muzică și pentru toată bucuria pe care ai adus-o lumii și care va dăinui pentru totdeauna. Sper că simți toată această iubire... Drum bun!”, a mai scris ea.

Un „hobby scăpat de sub control”, transformat într-o carieră internațională

Taylor s-a născut în 1961 și a crescut în Cullercoats, Northumberland, într-o familie care lucra în industria locală a pescuitului, scrie The Guardian. A început să cânte la chitară la vârsta de 11 ani și a luat lecții de la Dave Black, membru al trupei Spiders from Mars, care îl acompania pe David Bowie. A abandonat școala de timpuriu pentru a cânta în formații care susțineau concerte în cluburile muncitorești.

În 1980 s-a alăturat trupei Duran Duran, înființată în 1978, dar a cărei componență nu era încă definitivă. Membrii formației publicaseră un anunț în revista Melody Maker, în căutarea unui chitarist, iar Taylor a mers la Birmingham pentru audiție.

„Câteva zile mai târziu m-au sunat și mi-au spus că, dintre cei aproximativ 40 de candidați, eram singurul care știa să-și acordeze chitara, ca să nu mai vorbim despre cântat”, își amintea ulterior muzicianul.

În luna următoare, Simon Le Bon s-a alăturat formației ca solist, iar în februarie 1981 trupa a lansat single-ul de debut, Planet Earth. Odată cu lansarea, în iulie, a piesei Girls on Film, susținută de interpretarea precisă și ritmată a lui Taylor, Duran Duran a devenit una dintre marile vedete ale scenei muzicale britanice și americane.

Rio, cel de-al doilea album al trupei, lansat în 1982, a consolidat imaginea internațională de playboy a membrilor formației și a ajuns în Top 10 în ambele țări, în timp ce următorul album, Seven and the Ragged Tiger, a ocupat primul loc în clasamentul britanic.

Într-un interviu acordat revistei Smash Hits în 1983, Taylor își descria noua carieră drept „un hobby scăpat de sub control”. În același an, muzicianul a deschis și un bar de vinuri numit Rio, în Whitley Bay, în regiunea natală Tyneside.

După cel de-al treilea album, Duran Duran a luat o scurtă pauză, perioadă în care Andy Taylor și basistul John Taylor, cu care nu era înrudit, au înființat o nouă trupă funk-rock, The Power Station, alături de cântărețul Robert Palmer și Tony Thompson, fostul baterist al formației Chic. Două dintre single-urile trupei, piesa originală Some Like It Hot și o reinterpretare a melodiei Get It On a formației T. Rex, au ajuns în Top 10 în Statele Unite în 1985.

Mai târziu, în același an, Taylor a revenit alături de Duran Duran pentru a înregistra A View to a Kill, tema muzicală a filmului James Bond care a ajuns pe primul loc în clasamentele americane, și pentru a cânta la concertul Live Aid din Philadelphia.

Pe fondul consumului de droguri, relațiile dintre membrii formației deveniseră însă tensionate. Bateristul Roger Taylor a părăsit trupa din cauza epuizării, iar Andy Taylor a plecat la rândul său pentru a continua direcția muzicală mai apropiată de rock, pe care o explorase cu The Power Station, deși colegii săi din Duran Duran crezuseră inițial că acesta va rămâne în formație.

Editor : M.I.