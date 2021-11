Artistul Benone Simulescu a murit joi, la vârsta de 84 de ani. Potrivit apropiaților, el a murit la una din locuințele sale din județul Arad, din cauza unei pneumonii care s-a agravat pe fondul unor alte probleme de sănătate. În luna iulie, soția lui a anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook că acesta era în stare gravă, după ce a fost găsit căzut în casă.

„In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.

In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient ci a cazut si nu a dorit sa fie internat.

Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate.In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital”, este mesajul postat de soția artistului pe data de 12 iulie.

Cântăreţul de muzică populară Benone Sinulescu s-a născut la 24 mai 1937, în localitatea Siriu din judeţul Buzău. A primit numeroase premii şi distincţii pentru activitatea sa artistică.

Editor : D.C.