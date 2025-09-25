A murit cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajele transmise de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a informat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă. Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj, că a aflat „cu profundă tristeţe” vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului transmite condoleanţe „tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale” şi aminteşte că amintirea sa rămâne „strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

„Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan a trecut la Domnul. Toţi cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credinţă în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”, a transmis Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan vor fi comunicate ulterior.

Preafericitul Lucian Mureşan, numit cardinal de Papa Benedict al-XVI-lea în timpul Consistoriului din februarie 2012, era singurul cardinal român în viaţă şi trăia retras în Palatul mitropolitan din Blaj. El a fost salutat „cu multă afecţiune” de către Papa Francisc, în timpul vizitei acestuia, din iunie 2019 pe Câmpia Libertăţii de la Blaj.



Înaltul prelat greco-catolic s-a născut în 23 mai 1931 în comuna Firiza, azi cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare, ca al zecelea din cei doisprezece copii ai familiei lui Petru şi Maria Mureşan (născută Breban). Tânărul Lucian Mureşan a urmat şcoala primară în localitatea natală, apoi clasele gimnaziale la Baia Mare şi a absolvit tot acolo o şcoală profesională de prelucrarea lemnului.

În paralel, şi-a completat studiile liceale, la forma de învăţământ fără frecvenţă.

Între 1951 şi 1954 a satisfăcut serviciul militar obligatoriu, urmând şcoala de ofiţeri de aviaţie, la Turnişor, Sibiu. După absolvirea şcolii de aviaţie a fost mutat la Craiova, la batalionul de aviaţie cu reacţie. Conducerea comunistă a armatei a aflat de apartenenţa lui Lucian Mureşan la Biserica Română Unită cu Roma şi l-a considerat indezirabil şi, de aceea, l-a mutat de la aviaţie la un detaşament de muncă, la şantierul Hidrocentralei de la Bicaz, iar în 1954 a fost lăsat la vatră.

Dorinţa sa de a deveni preot greco-catolic nu a putut fi realizată în condiţii normale, din cauza faptului că în 1948 Biserica Română Unită a fost scoasă în afara legii. Aşteptând să se ivească o posibilitate de a urma teologia, Lucian Mureşan s-a angajat şi a lucrat în diverse servicii economice.

La sugestia episcopului Iuliu Hossu în anul 1955, imediat după întoarcerea sa din detenţie, episcopul romano-catolic Áron Márton a primit cinci tineri greco-catolici (câte unul pentru fiecare eparhie a Bisericii Române Unite), în Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia. În anul universitar 1958/59, când acest grup era în anul IV de facultate, Departamentul Cultelor a aflat de existenţa lor şi a intervenit la Dieceza de Alba Iulia pentru excluderea lor. Episcopul Márton a refuzat exmatricularea lor, însă cei cinci studenţi au părăsit Institutul Teologic sub presiunea autorităţilor comuniste.

Pentru Lucian Mureşan acest act a coincis cu începutul urmăririi sale de către Securitate. Timp de un an nu a fost angajat nicăieri, în nici o funcţie. I s-a refuzat chiar angajarea în mină ca vagonetar. Abia după un an a fost angajat muncitor necalificat la o carieră de piatră, şi mai târziu la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Maramureş.

Lucian Mureşan a dorit în continuare să devină preot, a continuat studiile teologice şi şi-a susţinut examenele în clandestinitate cu profesori de la fostele academii teologice desfiinţate, care mai erau în libertate. În clandestinitate şi-a susţinut examenul de licenţă, după care a lucrat în continuare ca funcţionar, aşteptând hirotonirea.

Acest moment favorabil s-a ivit în data de 19 decembrie 1964, după eliberarea din închisoare a episcopilor greco-catolici supravieţuitori. Astfel, episcopul auxiliar Ioan Dragomir al Maramureşului, ieşit din închisoare în anul respectiv, l-a hirotonit preot în subsolul unei clădiri din Cluj.

Lucian Mureşan a rămas în continuare angajat pe postul de tehnician normator la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Maramureş, de unde s-a pensionat în iunie 1990.

După hirotonire a început pastoraţia clandestină, ocupându-se cu predilecţie de tineret şi cu deosebire de cei ce doreau să devină preoţi. După încetarea din viaţă a episcopului Ioan Dragomir, la 25 aprilie 1985, şi după un an şi jumătate de provizorat în deţinerea puterii ordinare de jurisdicţie, în august 1986, mitropolitul Bisericii Române Unite, Alexandru Todea, în urma consultării capitulului diecezan, l-a numit şi instalat pe preotul Lucian Mureşan ca ordinarius al Episcopiei de Maramureş.

După Revoluţie şi relegalizarea Bisericii Române Unite, la 3 martie 1990 papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramureş.

La 27 mai 1990 a fost consacrat episcop, odată cu Vasile Hossu de Oradea, în cadrul unei liturghii arhiereşti desfăşurate sub cerul liber la Baia Mare. Episcop consacrator a fost mitropolitul Alexandru Todea, asistat de delegatul papei Ioan Paul al II-lea, arhiepiscopul Guido del Mestri, şi de episcopul Ioan Ploscaru al Lugojului. Ceremonia nu a putut avea loc în Catedrala Greco-Catolică din Baia Mare, aceasta fiind ocupată la vremea respectivă de o parohie ortodoxă.

În anul 1994, după retragerea cardinalului Alexandru Todea de la conducerea Arhiepiscopiei de Făgăraş şi Alba Iulia, episcopul Mureşan a fost numit în data de 4 iulie 1994 în locul acestuia ca arhiepiscop mitropolit. Instalarea sa în Catedrala din Blaj a avut loc în data de 27 august 1994. În data de 16 decembrie 2005 Biserica Română Unită a fost ridicată de papa Benedict al XVI-lea la rangul de biserică arhiepiscopală majoră, cu autonomie şi drepturi similare celor aferente patriarhiilor catolice orientale. Arhiepiscopul Mureşan este unul din cei patru arhiepiscopi majori ai Bisericii Catolice. Din 2012 a fost membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale.

În data de 18 februarie 2012 papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat în demnitatea de cardinal şi i-a acordat Biserica Sf. Atanasie cel Mare ca biserică titulară la Roma.

În anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, iar în 2015, preşedintele Klaus Iohannis i-a înmânat la Blaj, într-un cadru privat, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer”.

Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale. Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate. Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România”, afirmă Nicuşor Dan în mesaj.

Potrivit preşedintelui României, cardinalul Lucian Mureşan „a păstrat vie în memoria românilor” rolul esenţial pe care Biserica Greco-Catolică l-a avut în „afirmarea identităţii noastre naţionale şi în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918”.

„Să nu uităm marea încercare a istoriei atunci când, în 1948, Biserica a fost supusă persecuţiilor politice, arestărilor, umilinţelor clericilor şi credincioşilor şi desfiinţării de către regimul comunist”, subliniază Nicuşor Dan.

Şeful statului menţionează că, odată cu redobândirea legitimităţii Bisericii Greco-Catolice, în decembrie 1989, Cardinalul Lucian Mureşan „şi-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică şi instituţiile Statului român şi pentru a ajuta societatea românească să-şi vindece rănile trecutului, să-şi urmeze calea libertăţii şi a maturităţii democratice în Europa”.

„Îmi exprim speranţa ca această încercare grea a plecării dintre noi a Preafericitului Părinte Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Cardinal al Bisericii Catolice, va fi un prilej de reflecţie la rolul constructiv şi reconciliator al Bisericii şi al valorilor creştine în societate.

Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureşan şi să-i aşeze moştenirea spirituală la loc de cinste în rândul ierarhilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi în conştiinţa poporului român!”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan: Viața sa a fost una de luptă și de credință

„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România”, a scris premierul pe Facebook.

„A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990. Transmit condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan