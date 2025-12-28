A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie

Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata acestuia.

La 1 decembrie 2025 veteranul de război fusese decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumenta preşedintele Nicușor Dan în mesajul de la 1 decembrie , precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, scria președintele.

