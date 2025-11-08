Live TV

A murit femeia lovită de un cablu de tensiune STB într-o intersecție din București

N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
Grav accident în Bucureşti. Un camion a acroşat reţeaua electrică a tramvaielor, iar cablul a lovit o femeie. Foto. Gabi Ghimis via Digi24

Femeia lovită de un cablu al Societății de Transport din Capitală (STB) a murit la spital sâmbătă seară. Accidentul grav a avut loc joi, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. Femeia în vârstă de 69 de ani a intrat în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată, fiind apoi transportată în stare gravă la spital.

Accidentul s-a petrecut joi într-o intersecție aglomerată din Bucureşti, în zona intersecţiei Calea Dudeşti – Şoseaua Mihai Bravu, unde se făceau lucrări la rețeaua de alimentare pentru tramvaie. Cablurile de susţinere erau lăsate mai jos și au fost agățate de un camion. Firul electric a căzut și a lovit femeia care se afla pe trotuar.

Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost dusă la spital.

În urma acestui incident, au fost blocate mai multe linii de tramvai.

Reprezentanții STB și șoferul dau vina unii pe alții pentru tragedie.

