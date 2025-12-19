Live TV

A murit Mircea Coşea. Profesorul universitar avea 83 de ani

Data actualizării: Data publicării:
Mircea Coșea.
Mircea Coșea.

Mircea Coşea, profesor universitar şi analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani.

Deputatul AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis condoleanţe familiei.

„Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Respect pentru toată contribuţia şi dăruirea, recunoştinţă pentru sfaturile pe care întotdeauna mi le-aţi dat cu căldură şi pentru încrederea nemărginită pe care mi-aţi arătat-o. Voi duce înainte ideile şi devotamentul dumneavoastră şi nu mă voi da bătută. Nu vă vom uita! Condoleanţe celor dragi!”, a scris ea pe Facebook.

Pe 4 decembrie, Mircea Coşea scria, pe Facebook, că a avut probleme de sănătate şi că a fost internat în spital.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a «reparat» şi de această dată. (...) Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali. Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu «analizez» modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu. Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul» pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale”, spunea Coşea atunci. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sociologul Marius Pieleanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Facultatea de Științe Politice a SNSPA îndeamnă eventualele victime ale sociologului Marius Pieleanu să sesizeze Comisia de Etică
Hunor, Ciolacu și Ciucă în Parlament
Mircea Coşea: Singura viziune clară pe care o are coaliția de guvernare e să păstreze pensiile speciale
Un judecător lovește cu ciocănelul după ce anunță sentința.
Profesor universitar condamnat la închisoare pentru luare de mită. Instanța a dispus și confiscarea extinsă a peste 10.000 de euro
pion si rege de sah in fata unor monede diferentiate
Județele care au câștigat și cele care au pierdut în pandemie: "Ieșim cu o țară inegal dezvoltată, cu o populație ce a suferit inegal"
An apple on a dry desert land. Food insecurity, water shortage crisis and desertification concept.
Criza alimentară la care omenirea se aștepta în 10-15 ani vine mai devreme. Economist: În România nu vor fi vremuri foarte bune
Recomandările redacţiei
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur...
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O...
radu miruta ministrul economiei
Ce salariu încasează Radu Miruță ca parlamentar şi ministru. Cazarea...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
Ultimele știri
Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov. Un bărbat a suferit arsuri pe faţă şi pe membre
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Echipa din Bănie, învinsă de AEK Atena
Viktor Orban amenință că retrage rezervele ungare din Belgia, dacă UE folosește activele înghețate ale Rusiei pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
„Killer-ul” Universității Craiova trebuia eliminat în minutul 4! Cum arată glezna lui Al Hamlawi. Foto
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat...
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...