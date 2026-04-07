A murit Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale de fotbal, a încetat din viață marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala.

Spitalul Universitar de Urgență din Bucuresti informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul lui Mircea Lucescu.

„Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar.

