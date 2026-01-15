Live TV

A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei. Mesajul Familiei Regale a României

Într-o postare pe rețelele sociale, Familia Regală a României anunță trecerea la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942.

„ Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, In Memoriam. Familia Regală a României a aflat cu mare mâhnire vestea tristă a trecerii la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942. Principesa Irina a fost verișoară primară cu Regele Mihai.
Intelectual erudit, principesa a fost interesată, de-a lungul întregii vieți, de filosofie, de arheologie și istorie, de literatură și de limbi străine. Principesa a fost o talentată pianistă și un devotat slujitor al cauzelor sociale.
 
A locuit pentru mai mulți ani în India, apoi în Spania, și și-a petrecut o mare parte a timpului în Grecia. A fost fondatoarea organizației “Mundo en Armonia”, pe care a condus-o timp de mai multe decenii.
Regina-mamă Elena, ca și Regele Mihai, Regina Ana și fiicele lor, au fost mereu foarte aproape de întrega Familie Regală a Greciei, în toate generațiile. Principesa Irina a vizitat România și s-a întâlnit cu Regele Mihai și Regina Ana, precum și cu Custodele Coroanei Margareta și Principele Radu adesea, în diverse ocazii de familie, la Geneva, la Madrid, la Atena, la Belgrad și la Londra. În anul 2007, Principesa Irina a Greciei și Principele Radu au luat parte, la invitația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, la o vizită științifică la Polul Nord.
 
Principesa Irina a fost un om de o mare sensibilitate sufletească, generos și modest, discret și profund. Majestatea Sa și întreaga familie îi păstrează o caldă amintire, o profundă afecțiune și o mare admirație pentru alesul său profil moral și intelectual.
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis astăzi o scrisoare de condoleanțe Majestății Sale Reginei Sofia a Spaniei.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Se arată în mesajul publicat pe rețele sociale. 
 

