A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Năstase

Data publicării:
Rodica stanoiu
Rodica Stănoiu a fost ministra Justiției în Guvernul Năstase (2000-2004). Foto: Inquam Photos

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.

Rodica Stănoiu a fost un ministru important în Guvernul Năstase (2000-2004).

Potrivit site-ului Juridice.ro, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961.

În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro.

Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost ministră a Justiției.

În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin decizie definitivă că Rodica Stănoiu a colaborat cu Securitatea.

Potrivit CNSAS, Rodica Stănoiu ar fi dat note informative, sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987.

