Finalul de septembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori. A nins în câteva localități și zone de munte, iar imaginile au fost publicate pe platformele sociale.

Imagini de poveste au fost surprinse astăzi, 29 septembrie 2025, la Suceava, Gura Haitii - Șaru Dornei. S-a așternut zăpada și la Parâng - Șureanu, conform imaginilor publicate pe Facebook de Meteoplus.

De asemenea, iarna și-a făcut simțită prezența și în Harghita, la Mădăraș, unde fulgii de nea s-au așternut pe acoperișuri și în curțile oamenilor.

Unde a mai nins

Zăpada s-a așternut și pe DN67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, unde drumarii acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant, pe porțiunile unde este necesar.

„Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice. Reamintim că programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 - 21:00. În funcție de evoluția vremii circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp”, a transmis DRDP Craiova.

„Sunt pregătite utilaje şi material antiderapant pentru intervenţie pe DN 18, în zona Borşa şi în Pasul Prislop”, au anunțat și reprezentanții Prefecturii Maramureș.

„Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan! În zona Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată #zăpada depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească! În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”, a transmis și DRDP Brașov, pe Facebook.

Vreme rece

Elena Mateescu, directoarea ANM, a spus la Digi24 că temperaturile, modeste pentru această dată, vor atinge cu greu 20 de grade Celsius. În plus, la început de octombrie, vremea se răcește și mai mult.

„Urmează o săptămână cu valori termice mai coborâte decât în mod obișnuit, chiar pentru un final de lună septembrie și un debut de lună octombrie, având în vedere că începând de miercuri temperaturile vor scădea comparativ chiar și cu ultimele zile din luna septembrie. Dacă astăzi contăm pe un ecart între 9 până la 19 grade, în Capitală 15-16 grade, mâine 11-20 de grade, de asemenea în Capitală o maximă în jurul valorii de 18-19 grade, ei bine, în prima zi a lunii octombrie și în următoarele zile, până la finalul săptămânii, contăm de valori cuprinse între 9 până la 17-18 grade, iar minimele vor fi și ele mult mai coborâte, astfel încât vorbim de minime între 1 până la 6-7 grade, posibil în depresiuni valori negative,” a spus Mateescu.

Totodată, ANM a emis o informare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ și predominant ninsori la altitudini de peste 1.700 m. Informarea intră în vigoare astăzi, 29 septembrie, de la ora 10.00, și este valabilă până joi, 2 octombrie, ora 10.00.

„Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm”, au anunțat meteorologii.

Editor : A.M.G.