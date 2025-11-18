Live TV

A nins la Suceava: unde se așteaptă ca stratul de zăpadă să atingă 6 - 12 cm

Femeie cu umbrelă roșie, ninsoare, alee în parc, București.
O femeie merge prin ninsoare, sub o umbrelă roșie, într-un parc din București. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Jumătatea lunii noiembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori. Primii fulgi de nea și-au făcut apariția în Suceava, în timp ce meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. Frigul și ploile vor cuprinde întreaga țară, iar la munte, în Transilvania și Moldova va ninge și se va depune strat de zăpadă.

De asemenea, în Bihor s-a așternut zăpada, conform imaginilor publicate pe Facebook de Meteoplus.

„În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2...6 cm și izolat de 10...12 cm. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăși 15 cm”, a transmis ANM.

Amintim că meteorologii au anunțat că vremea va fi instabilă în toată țara, cu variații mari de temperatură și perioade frecvente de ploi în majoritatea regiunilor. 

„În noaptea care urmează, ninsorile vor fi prezente în toată zona montană. Este posibil să consemnăm strat de zăpadă chiar și în zonele mai joase de relief din partea centrală și estică a țării. Vor fi precipitații mixte. La ora 9:00, în această dimineață (n.r. marți), temperaturile cele mai coborâte sunt în regiunile nordice - 3 sau 4 grade, chiar 2 grade, în timp ce în sud-est consemnăm temperaturi de 14-16g grade Celsius. Iată că sunt valori și diferențe cu mai mult de 10 grade de la o regiune la alta, iar aceste diferențe vor fi de interes pe parcursul zilei de astăzi, pentru că în jumătatea nordică a țării deja masa de aer rece va determina temperaturi care nu vor depăși 8-10 grade Celsius, în timp ce în sud-est vor mai fi posibile valori ridicate, spre 19-20 de grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, director general ANM.

„Din punct de vedere al precipitațiilor, vorbim despre cantități care, prin acumulare, se vor situa între 20-20 și 5 litri pe metrul pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. De altfel, informarea meteorologică rămâne în vigoare până joi dimineață, la ora 10:00 și vizează ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, dar și intensificări ale vântului - pentru că vântul în cea mai mare parte a țării va fi caracterizat de rafale în general cuprinse între 40-60 kilometri pe oră”, a precizat directorul ANM.

Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie

Primele ninsori pot apărea la câmpie chiar din noiembrie. Ce spune meteorologul Florinela Georgescu despre „anomalia de temperatură”

